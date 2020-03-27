في عيد ميلاد كوينتن تارانتينو .. ترك الثانوية بسبب السينما

كوينتن تارانتينو والذى ولد في 27 مارس عام 1963 اليوم بعيد ميلاده ، في نوكسفيل، تينيسي وهو الابن الوحيد لكوني مكهيوج، التي تنحدر من أصول ايرلندية وهندية(هنود الشيروكي سكان أمريكا الأصليين)، ووالده هو الممثل طوني تارانتينو، وقد ترك العائلة قبل مولد كوينتن.





وانتقل إلى كاليفورنيا وهو في الثانية من عمره نمى حبه للأفلام في سن مبكرة. وفي هذا الشأن تعود أولى ذكرياته عن جدته التي صحبته لمشاهدة فيلم لجون واين. وأحب تارانتينو أيضًا رواية القصص، ولكنه أبدى إبداعه هذا بطرق غير معتادة، فقد قالت والدته عن ذلك في لقاء لها مع Entertainment Weekly: " لد كتب لي قصصًا حزينة عن عيد الأم، إذ لطالما كان يقتلني فيها ليروي لي كيف كان يشعر حيال ذلك، وهذا الأمر كان كافيًا لاستجرار دموع أم".





كره تارانتينو المدرسة، واختار قضاء وقته بمشاهدة الأفلام وقراءة الهزليات مفضلا ذلك على الدراسة والمادة الوحيدة التي شدته كانت التاريخ.

فقد قال في لقاء له مع Entertainment Weekly: " لقد كان التاريخ جميلَا، وأبليت بلًاء حسنًا فيه، لأنه كان يشبه الأفلام بطريقة ما". وبعد تسربه من المدرسة الثانوية، عمل تارانتينو لمدة من الزمن حاجبًا في مسرح سينمائي للبالغين، كما تلقى دروسا في التمثيل. وحصل في نهاية المطاف على عمل في أرشيف لأشرطة الفيديو، في منهاتن بيتش، كاليفورنيا. وعمل هناك مع روجر آفاري، الذي شاركه شغفه بالسينما؛ كما عمل الاثنان على أفكار لسيناريوهات مشتركة.

وأعلن المتحدث الإعلامي لـ كوينتن تارانتينو عن استقبال مولوده الأول من زوجته دانيلا تارانتينو.



