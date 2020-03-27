الدوري السعودي .. جوميز يثير الجدل من جديد حول مستقبله مع الزعيم برسالة غامضة





كان جوميز رفض أكثر من مرة تجديد تعاقده مع الزعيم بسبب إصرار إدارة النادي على عدم تعديل عقده ماديًا والتجديد له لمدة موسم بنفس شروط العقد القديم وهو ما رفضه اللاعب.





وبات من الواضح في الفترة الأخيرة انه تم التوصل إلى حل مع الأسد الفرنسي كما يطلق عليه جمهور الهلال حيث نشر "جوميز" منذ قليل مقطع فيديو يتضمن التعليق الآتي: "لدي عدة تجارب في العلاقات القوية الناتجه من كرة القدم، لكن العلاقة بيني و بين الحضارة السعوديه والمشجعين و خاصة الهلال يعطيني الشعور كاني في بيتي و بين اهلي، شكرًا لكم جميعًا!!! سوف اشرب القهوة واجلس في البيت".





يذكر انه صدرت عدة تقارير صحفية في الأيام القليلة الماضية تفيد بعودة الدولي الفرنسي السابق لأوروبا من جديد بعد أن تفاوضت معه أندية بيشتكاش وجالاتاسراي التركيين.











لدي عدة تجارب في العلاقات القوية الناتجه من كرة القدم.

لكن العلاقة بيني و بين الحضارة السعوديه و المشجعين و خاصة الهلال تعطيني الشعور كاني في بيتي و بين اهلي.

شكرًا لكم جميعًا!!! سوف اشرب القهوه و اجلس في البيت.☕️🦁💙 pic.twitter.com/FuEnvfNdhv — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) March 27, 2020

ترددت في الآونة الأخيرة انباء تشير إلى قرب رحيل مهاجم فريق الهلال السعودي بافتيمبي جوميز والذي ينتهي تعاقده مع الهلال بنهاية هذا الموسم.