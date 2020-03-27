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تعليم

مستشفى جامعة سوهاج يشكل فريقا طبيا لفرز حالات اشتباه كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:58 م
تشكل فريق طبي لفرز
تشكل فريق طبي لفرز الحالات المشتبه اصابتها بكورونا
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خالد رياض
صرح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج بأنه تم تشكيل فريق طبي بالمستشفى الجامعي لفرز الحالات التي تعاني من إصابات تنفسية حادة من بين المرضى المترددين عليها، وذلك تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ الإجراءات الوقائية بالمستشفيات الجامعية والاستعداد لكافة الاحتمالات ومواجهة خطر تفشي فيروس كورونا. 

وأضاف "عزيز" أن الفريق الطبي مكون من نخبة من الأطباء المتواجدين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يضم أطباء من أقسام الصدر والباطنة العامة والأنف والأذن والجلدية وطب المناطق الحارة والعصبية وجراحة المخ والأعصاب إلى جانب فريق متميز من هيئة التمريض، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة والمستشفى الجامعي تتابع على مدار الساعة مع الأطباء ظهور أي حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا "حفظ الله مصر وشعبها".

وقال الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، إنه تم عقد اجتماع مع الفريق الطبي لدعمهم والتاكيد علي كيفية التعامل مع المرض واكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا للتشخيص المبكر لحالات الاشتباه وعمل الفحوصات اللازمة بدون الاختلاط مع باقي المرضي حرصا علي منع تفشي العدوي و سلامة الجميع لحين تحويلها إلى مستشفى العزل.

تم عقد الاجتماع بحضور الدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي، والدكتور أحمد جابر والدكتور مصطفى أحمد علي يوسف نائبي مدير المستشفي والدكتور ممدوح عصمت مدير وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعي.
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