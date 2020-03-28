فراخ وكفتة ببلاش.. تكية بني سويف تدخل البهجة على المحتاجين.. ومشرفوها: ياريت تكون في مصر كلها

شهدت محافظة بني سويف مبادرة إجتماعية وإنسانية بدأت بإحدي قري المحافظة "قرية الحكامنة التابعة لمركز بني سويف" بتبرع أهل الخير من القاهرة ضمن مؤسسة مقام رزق والمشهرة برقم 866 لسنة 2018 ".

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ويشرف عليها في بني سويف كل من الشيخ عادل حيدر وأشرف صديق من أبناء قرية الحكامنة في وجود طباخ معتمد و3 مساعدين له طبقا لمواصفات الصحة .





يقول الشيخ عادل حيدر المشرف

على

المشروع في بني سويف : الفكرة بدأت

بتوزيع وجبات

على

5 قرى

وبدأنا في التوسع في عدد القرى مما أحدث خللا في الميزانية وكاد المشروع أن يتوقف

لولا تدخل أهل الخير من أبناء المحافظة ودعم

المؤسسة بإعانات سواء مادية أوعينة

مما عاد المشروع

وبقوة مرة

أخرى

وبدلا من توزيع الوجبات

على

5

قرى

يتم الآ التوزيع في 20 قرية

والحمد لله جميعها تابعين لمركز ومدينة بني سويف فقط.