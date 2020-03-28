فراخ وكفتة ببلاش.. تكية بني سويف تدخل البهجة على المحتاجين.. ومشرفوها: ياريت تكون في مصر كلها

شهدت محافظة بني سويف مبادرة إجتماعية وإنسانية بدأت بإحدي قري المحافظة "قرية الحكامنة التابعة لمركز بني سويف" بتبرع أهل الخير من القاهرة ضمن مؤسسة مقام رزق والمشهرة برقم 866 لسنة 2018 ".
يقول الشيخ عادل حيدر المشرف على المشروع في بني سويف : الفكرة بدأت بتوزيع وجبات على 5 قرى وبدأنا في التوسع في عدد القرى مما أحدث خللا في الميزانية وكاد المشروع أن يتوقف لولا تدخل أهل الخير من أبناء المحافظة ودعم المؤسسة بإعانات سواء مادية أوعينة مما عاد المشروع وبقوة مرة أخرى وبدلا من توزيع الوجبات على 5 قرى يتم الآ التوزيع في 20 قرية والحمد لله جميعها تابعين لمركز ومدينة بني سويف فقط.
واختتم "حيدر " أتمنى أن يعم هذا المشروع ليس في بني سويف فقط بل على مستوي الجمهورية في ظروف مصر الراهنة .
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ويشرف عليها في بني سويف كل من الشيخ عادل حيدر وأشرف صديق من أبناء قرية الحكامنة في وجود طباخ معتمد و3 مساعدين له طبقا لمواصفات الصحة .
يقول الشيخ عادل حيدر المشرف على المشروع في بني سويف : الفكرة بدأت بتوزيع وجبات على 5 قرى وبدأنا في التوسع في عدد القرى مما أحدث خللا في الميزانية وكاد المشروع أن يتوقف لولا تدخل أهل الخير من أبناء المحافظة ودعم المؤسسة بإعانات سواء مادية أوعينة مما عاد المشروع وبقوة مرة أخرى وبدلا من توزيع الوجبات على 5 قرى يتم الآ التوزيع في 20 قرية والحمد لله جميعها تابعين لمركز ومدينة بني سويف فقط.
وأضاف "حيدر" أن التكية تقوم بتوزيع الوجبات علي الفئات الخاصة الأرامل والمطلقات والمعيلات والفقراء، مشيرا إلى أن الوجبات تنوع يوميا فيوم فراخ ويوم لحمة ويوم كفته 700 وجبة يوميا علي حسب عدد الأفراد في الأسرة.
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بالصور| مشهد كارثي في رأس البر.. الدمايطة يدعمون انتشار كورونا بالخروج للشواطئويكمل يأتي مندوب من القرية المراد توزيع وجبات فيها وياخذ الوجبات والتي تحتوي على أرز ولحمة وفراخ وسلطة ومعه كشف بالأسماء .
واختتم "حيدر " أتمنى أن يعم هذا المشروع ليس في بني سويف فقط بل على مستوي الجمهورية في ظروف مصر الراهنة .