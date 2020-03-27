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تعليم

قبل توجههم للعمل بمستشفى العزل في إسنا .. رئيس جامعة أسيوط يلتقي مجموعة من شباب الأطباء

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:21 م
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يلتقي مجموعة من شباب الأطباء
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إيهاب عمر

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أنه كان يتمنى أن يكون من أصحاب التخصصات الطبية المطلوبة فى مستشفيات العزل المصرية حتى يتسنى له المساهمة فى العمل الوطني المخلص والجاري على قدم وساق لعلاج أهلنا وذوينا من المصابين بفيروس كورونا كوفيد19 فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وشعوب العالم أجمع فى مواجهة هجوم ذلك الفيروس المستجد.

جاء ذلك خلال لقائه مجموعة من شباب الأطباء بالجامعة قبل لحظات من توجههم للمشاركة فى العمل بمستشفى العزل بأسنا، معربًا عن فخره بانضمام أبناء جامعة أسيوط وشباب أطبائها فى تلك المهمة الإنسانية وتمثيل الجامعة فى الكتيبة الطبية المسماة بالجيش الأبيض التى تعمل على كشف الحالات المشتبه بها وعلاج الحالات المصابة، والتى أصبحت تحظى بمزيد من احترام وتقدير المصريين للأطقم الطبية وتصديهم بكل تفانى لرد هجوم الفيروس حمايةً لأهلهم وذويهم والشعب المصرى بأسره.


وأكد الدكتور طارق الجمال خلال اللقاء على دقة الإجراءات الوقائية المطبقة فى مستشفيات العزل المصرية والتى تسير وفق أحدث النظم العلمية العالمية فى مكافحة العدوى، موصيا بضرورة الالتزام بتلك الإجراءات والحرص على صحتهم وسلامتهم ، والتواصل مع إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية وذلك للاطمئنان عليهم خلال فترة عملهم بمستشفى العزل والممتدة على مدار 14 يوم القادمة، والتى من المقرر أن يعقبها منحهم 14 يوم راحة وإعفائهم من العودة مباشرة لمستشفيات الجامعة.


من جانبه أوضح الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن الفريق الطبى المتوجه إلى مستشفى العزل بإسنا يضم الأطباء محمد جمال من قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور مهاب محمد فتحى من قسم الأشعة التشخيصية، والدكتور إيهاب ميخائيل من قسم الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمى، ومن قسم التخدير والعناية المركزة الأطباء محمد ممدوح، وأحمد خالد، وأنطونيوس عازر.


وأضاف أن إدارة المستشفى قامت بتزويدهم ببعض الأدوات الوقائية بشكل إضافي لهم والتى تضم ماسكات طبية، قفازات، رداء واقي، ومطهرات، كما كشف أن الشركة المصرية للاتصالات We برئاسة المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة، و نائبه للشئون التجارية محمد أبو طالب قدمت خطوط تليفون محمول مزودة بباقات مكالمات وانترنت مجانية دعمًا للأطباء ولتسهيل تواصلهم مع أسرهم ومع المستشفى وذلك تحت إشراف أحمد بهجت نائب مدير فرع المحطة، وحسام حمادة مدير فرع الجامعة وبحضور أحمد أبو خليل المراغى ممثل الشركة للجامعات.

قبل توجههم للعمل بمستشفى العزل في إسنا .. رئيس جامعة أسيوط يلتقي مجموعة من شباب الأطباء
قبل توجههم للعمل بمستشفى العزل في إسنا .. رئيس جامعة أسيوط يلتقي مجموعة من شباب الأطباء
قبل توجههم للعمل بمستشفى العزل في إسنا .. رئيس جامعة أسيوط يلتقي مجموعة من شباب الأطباء
قبل توجههم للعمل بمستشفى العزل في إسنا .. رئيس جامعة أسيوط يلتقي مجموعة من شباب الأطباء
قبل توجههم للعمل بمستشفى العزل في إسنا .. رئيس جامعة أسيوط يلتقي مجموعة من شباب الأطباء
قبل توجههم للعمل بمستشفى العزل في إسنا .. رئيس جامعة أسيوط يلتقي مجموعة من شباب الأطباء
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