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محافظات

الهدوء يخيم على شمال سيناء .. واقتصار العمل على الصيدليات والبقالة

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:05 م
الهدوء يخيم علي شمال
الهدوء يخيم علي شمال سيناء
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احمد صالح
خيم الهدوء التام على مدن وقرى محافظة شمال سيناء منذ صباح اليوم، الجمعة، تطبيقا لقرارات الحظر التي اتخذها مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وقلت حركة المواطنين في الشوارع الرءيسية بصورة ملحوظة مقارنة بباقي أيام الجمعة سابقا، وتحرك المواطنين كان سيرا على الأقدام لشراء حاجاتهم.

وقال شهود عيان، إن هناك إغلاقا تاما للمحلات التجارية والمولات والسناتر داخل مدينة العريش العاصمة، واقتصر العمل على الصيدليات محلات البقالة والمخابز.

وفتحت محلات البقالة والسوبر ماركت بشكل طبيعي بعد توافد بعض الأهالي عليها خاصة خلال الفترة المسائية.

كما عملت الصيدليات منذ الصباح وحتي الآن بشكل جيد لتوفير احتياجات الاهالي من الأدوية .

وتلاحظ تواجد عدد قليل جدا من سيارات الاجره داخل مدينه العريش ، الي جانب ظهور ضعيف أيضا للسيارات الملاكي داخل مدينه العريش.

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