الهدوء يخيم على شمال سيناء .. واقتصار العمل على الصيدليات والبقالة



وقلت حركة المواطنين في الشوارع الرءيسية بصورة ملحوظة مقارنة بباقي أيام الجمعة سابقا، وتحرك المواطنين كان سيرا على الأقدام لشراء حاجاتهم.



وقال شهود عيان، إن هناك إغلاقا تاما للمحلات التجارية والمولات والسناتر داخل مدينة العريش العاصمة، واقتصر العمل على الصيدليات محلات البقالة والمخابز.





وفتحت محلات البقالة والسوبر ماركت بشكل طبيعي بعد توافد بعض الأهالي عليها خاصة خلال الفترة المسائية.



كما عملت الصيدليات منذ الصباح وحتي الآن بشكل جيد لتوفير احتياجات الاهالي من الأدوية .



وتلاحظ تواجد عدد قليل جدا من سيارات الاجره داخل مدينه العريش ، الي جانب ظهور ضعيف أيضا للسيارات الملاكي داخل



اقراء ايضا:

لمواجهة كورونا.. نبات طبيعي يقوي الجهاز المناعي ضد الفيروسات



وتلاحظ تواجد عدد قليل جدا من سيارات الاجره داخل مدينه العريش ، الي جانب ظهور ضعيف أيضا للسيارات الملاكي داخل مدينه العريش. اقراء ايضا: