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الاقتصاد سيعانى.. الآردن: نعمل على الخروج بأقل الخسائر من أزمة كورونا.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:59 م
صدى البلد
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اسراء صبري

قال أمجد عودة العضايلة، وزير الاعلام الأردني، إن المملكة سمحت للمواطنين بالتسوق من الساعه الـ10 صباحا وحتى الساعه 6 مساء.

وأشار وزير الإعلام الأردنى، أثناء مداخلته على فضائية "فرانس 24"، إلي أن التسوق والخروج بدون استخدام السيارات ووسائل النقل، لافتا إلي أن الافراد من هم دون الـ 16 ومن هم أكبر من 60 ممنوعون من الخروج  أثناء تلك الفترة.

وأوضح أمجد عودة، أن المملكة اتخذت اجراءات مشددة، وبالرغم من ذلك إلتزم المواطنون بتلك القرارات، والحكومة الاردنية حجزت جميع  السيارات التى خرقت القرارات وتعود بعد شهر ودفع غرامة.


وأكد علي أن الاقتصاد الاردنى سيعانى من هذا الوضع لا محالة، لذلك الحكومة ستقوم باجتماعات لادراك الوضع والخروج بأقل الخسائر.


ووصل عدد اصابات كورونا فى الأردن امس إلي 212 حاله.
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