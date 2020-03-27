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محافظات

آخر مصاب كورونا.. كيف احتفل مستشفى العجمي بالنصر على العدو الخفي

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:33 م
احتفالات الطاقم الطبي
احتفالات الطاقم الطبي
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أحمد عبد العزيز
احتفل الأطباء والممرضون بمستشفى العجمي-الذي خصصته وزارة الصحة كحجر صحي لمصابي فيروس كورونا-بخروج آخر حالة مصابة بالفيروس من المستشفى.

وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الاحتفال وسط حالة من حالة البهجة التي بدت على جميع العاملين بالمستشفى.

ورصد الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع احتفال أطقم الأطباء والتمريض بخروح الحالة بالزغاريد وتبادل التهاني فيما بينهم.

وقام حي العجمي في الإسكندرية، اليوم الجمعة، أعمال تعقيم وتطهير شاملة لمحيط وأسوار مستشفى العجمي المركزي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



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