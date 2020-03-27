الاكتفاء بمنهج الترم الثاني حتى 15 مارس.. تعليم البرلمان تطالب بتحديد آلية لتعويض الطلاب عن باقي المنهج.. ومقترح باستئناف الدراسة في إجازة الصيف

آلية للتعويض.. تعليم البرلمان: الاكتفاء بالمنهج حتى 15 مارس لا يعني إلغاؤه

لتخفيف الضغط.. برلماني يطالب باستئناف منهج الترم الثاني في اجازة الصيف

برلماني لطلاب المدارس: تحملوا قرارات التعليم للوقاية من فيروس كورونا





أيد نواب لجنة التعليم بالبرلمان، قرارات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الجديدة، بشأن الاكتفاء بمنهج الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس في الامتحانات ومشاريع بحث الطلاب، مؤكدين أن القرار يتواكب مع جهود الدولة لوقاية الطلاب من أزمة وباء كورونا في مصر، على أن يتم تعويض باقي المنهج خلال السنوات اللاحقة.





وأوضحت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم، أنه سيتم تحديد آلية للاستفادة من باقي أجزاء المنهج من خلال تدريسها للطلاب في السنوات الدراسة التالية، وفيما يخص الصف الثالث الثانوي، سيتم دراسة هذه الأجزاء في السنوات التمهيدية، أو كمواد إضافية تدرس على مدار سنوات الجامعة في الكليات التي لا يوجد بها السنة التمهيدية.







وأشارت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن قرارات الوزير جاءت شاملة لجميع المدارس والمراحل التعليمية بما فيها سنوات النقل والشهادات والثانوية والتعليم الفني ومدارس اللغات والأمريكان، كما أعلن الوزير عن 3 مصادر لمساعدة الطلاب على التعليم في منازلهم وهي: القنوات التعليمية، موقع الوزارة، ومنصة إلكترونية لمشروعات البحث والدراسة.





وطالبت عضو لجنة التعليم، أولياء الأمور بالالتزام لقرارات الوزير ومساعدة أبنائهم على تطبيقها، محذرة من الغش في مشروعات البحث حتى لا يجد الطالب نفسه راسبا آخر العام، كما حذرت من الدروس الخصوصية، التي لن تقدم جديدا للطلاب.





الإجازة الصيفية





بدوره قال الدكتور إبراهيم حجازي، نظيرها باللجنة، إن قرار وزير التربية والتعليم، اضطراريا، نظرا لأزمة انتشار فيروس كورونا وخوفا على صحة الطلاب، لكن لابد من مراجعة القرار فيما يخص تعويض أجزاء المنهج المتبقية.







وأوضح حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الوزير أعلن تعويض هذه الأجزاء خلال العام الدراسي المقبل، لكن لم يحدد آلية هذا التعويض، كما لن يقدر الطالب على استيعاب هذا الكم مع العلم انه سيذاكر ما تبقى من الفصل الدراسي الثاني مع منهج العام الجديد، ما يشكل ضغطا على الطلاب، مؤكدا أن الفصل الدراسي محكوم بساعات محددة حتى يتمكن الطالب من التعلم والفهم.







وطالب النائب، بضرورة تعويض الأجزاء المتبقية من المنهج خلال الإجازة الصيفية للطلاب، مردفا: "الطلاب حاليا في اجازة فلا أحد يذهب إلى المدرسة والجميع متفرغ نتيجة تعليق الدراسة".







تحمل المسئولية





فيما قال النائب كريم سالم، إن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات والقرارات الصعبة، التي قد تشكل ضغطا على الشعب، لكنها تهدف إلى الحفاظ على المواطنين من خطر فيروس كورونا، مطالبا المصريين بالتحمل لحين انتهاء هذه الأزمة

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وتابع سالم في تصريحات لـ"صدى البلد" ، أن قرار الاكتفاء بمنهج الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس، على أن يتم تعويض باقي المنهج خلال السنة القادمة، واحدا من قرارات الدولة الاحترازية لوقاية الطلاب من فيروس كورونا، مطالبا الطلاب بالالتزام بالقرار وتحمل المسئولية خلال الفترة الحالية.







ونوه عضو لجنة التعليم، إلى جاهزية الجامعات الحكومية لتطبيق نظام التعليم عن بعد وتلقى المحاضرات عبر الإنترنت خلال الفصل الدراسي الثاني، بخلاف المدارس.







يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أعلن أنه سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب فى الفصل الدراسى الثاني حتى يوم 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، على أن تستكمل أجزاء المناهج المتبقية (والتى كان من المقرر تدريسها بعد قرار تعليق الدراسة لجميع السنوات التعليمية) فى العام الدراسي التالي، أما بالنسبة لطلبة الصف الثالث الثانوى تم الإتفاق مع وزارة التعليم العالي على أن يتم تدريسها فى السنة التمهيدية لكل الكليات.

