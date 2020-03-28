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برلمان

مقترح برلماني جديد لطلاب الجامعات بعد انتهاء فترة التعليق.. تعرف عليه

السبت 28/مارس/2020 - 07:03 ص
جامعة القاهرة - أرشفية
جامعة القاهرة - أرشفية
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أحمد أيمن

طالب الدكتور إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، وزير التعليم العالي بعرض خطته بشأن مصير طلاب الجامعات عقب انتهاء فترة تعليق الدراسة، أسوة بوزير التربية والتعليم الذي قرر الاكتفاء بمنهج الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس، على أن يتم استئناف باقي المنهج في السنة القادمة.


واقترح حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن يتم استئناف الدراسة بالجامعات بنظام التعليم عن بعد مع تأجيل المواد التطبيقية والعملية للإجازة الصيفية، لأنها تعتمد على التجارب والشرح العملي، وهو أمر يصعب تنفيذه أونلاين عبر الإنترنت.


وأضاف النائب، أن التعليم الجامعي لا يعتمد على التلقين كنظيره الأساسي لكنه يعتمد على المعرفة والبحث، والرجوع لدكتور المادة في حالة سؤاله عن أمر لم يدركه الطالب، بحيث يكون دوره بمثابة مرجعا للطلاب، مطالبا إياهم بتحمل المسئولية واستغلال فترة التعليق في التعلم والدراسة.


يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أعلن أنه سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب فى الفصل الدراسى الثاني حتى يوم 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، على أن تستكمل أجزاء المناهج المتبقية (والتى كان من المقرر تدريسها بعد قرار تعليق الدراسة لجميع السنوات التعليمية) فى العام الدراسي التالي، أما بالنسبة لطلبة الصف الثالث الثانوى تم الإتفاق مع وزارة التعليم العالي على أن يتم تدريسها فى السنة التمهيدية لكل الكليات.

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