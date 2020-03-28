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برلمان

بيزنس كورونا.. برلمانية تحذر أولياء الأمور من شراء مشاريع البحث

السبت 28/مارس/2020 - 08:03 ص
طلاب
طلاب
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أحمد أيمن

حذرت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، من بيزنس مشاريع البحث لطلاب المدارس، وذلك بعد إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن استبدال امتحانات سنوات النقل (من 3 ابتدائي لـ 2 إعدادي) بمشروع بحث، الأمر الذي استغله البعض في بيع هذه المشاريع للطلاب مقابل مبلغ مادي.


وأوضحت نصر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنها تلقت شكوى من بعض أولياء الأمور عن وجود مدارس تتاجر في هذه المشاريع، بحيث يشتري الطالب مشروع بحث نظير مبلغ من المال، مؤكدة أن الوزير حذ خلال اجتماعه الأخير من الغش في الأبحاث، فإذا ثبت تكرار بحث أو الغش فيه، يعتبر الطالب راسبا.


وأشارت النائبة إلى أن البرلمان على تواصل مع أولياء الأمور للتدخل في مثل هذه الأزمات، لافتة إلى أن الهدف من مشروعات البحث هي تنمية قدرات الطالب البحثية والمعرفية، لذلك لابد من اعتماد الطالب على نفسه في عمل مشروع البحث.

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