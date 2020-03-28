AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني لطلاب المدارس: تحملوا قرارات التعليم للوقاية من فيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 01:00 ص
طلاب
طلاب
Advertisements
أحمد أيمن

قال النائب كريم سالم، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات والقرارات الصعبة، التي قد تشكل ضغطا على الشعب، لكنها تهدف إلى الحفاظ على المواطنين من خطر فيروس كورونا، مطالبا المصريين بالتحمل لحين انتهاء هذه الأزمة.


وتابع سالم في تصريحات لـ"صدى البلد" ، أن قرار الاكتفاء بمنهج الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس، على أن يتم تعويض باقي المنهج خلال السنة القادمة، واحدا من قرارات الدولة الاحترازية لوقاية الطلاب من فيروس كورونا، مطالبا الطلاب بالالتزام بالقرار وتحمل المسئولية خلال الفترة الحالية.


ونوه عضو لجنة التعليم، إلى جاهزية الجامعات الحكومية لتطبيق نظام التعليم عن بعد وتلقى المحاضرات عبر الإنترنت خلال الفصل الدراسي الثاني، بخلاف المدارس.


يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أعلن أنه سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب فى الفصل الدراسى الثاني حتى يوم 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، على أن تستكمل أجزاء المناهج المتبقية (والتى كان من المقرر تدريسها بعد قرار تعليق الدراسة لجميع السنوات التعليمية) فى العام الدراسي التالي، أما بالنسبة لطلبة الصف الثالث الثانوى تم الإتفاق مع وزارة التعليم العالي على أن يتم تدريسها فى السنة التمهيدية لكل الكليات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم : لن نحاسب طلاب النقل والشهادات على مناهج ما بعد 15 مارس هذا العام

وزير التربية والتعليم: أنشطة تعليمية لطلاب التعليم الفنى وتخصيص قناة على نايل سات

وزير التربية والتعليم: امتحان تجريبى لـ أولى ثانوى فقط وليس ثانية ثانوى

قرار مهم من وزير التعليم للطلاب المصريين الدارسين في 7 دول

وزير التعليم : قرارات اليوم ستلغي لمعلمي الدروس الخصوصية باقي حصصهم

آلية للتعويض.. تعليم البرلمان: الاكتفاء بمنهج الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس لا يعني إلغاؤه

ترشيحاتنا

لطلاب المدارس .. استعلم عن الكود الخاص بالتعلم عن بعد الان عبر هذا الرابط

بسبب كورونا.. تشيبع جثمان جورج سيدهم بدون عزاء

شاهد ما قالته دنيا سمير عانم بعد وفاة جورج سيدهم

أكلْ البيض.. جورج سيدهم يكشف كواليس أشهر مشهد مسرحي

وفاة جورج سيدهم.. أول تعليق من سمير غانم

وفاة الفنان جورج سيدهم عن عمر 83 عاما بعد صراع مع المرض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهزيمة كورونا.. الرسم على "الكمامات" للتشجيع على ارتدائها في غزة

بفستان فضى.. رنا سماحة بإطلالة أنيقة

بـ البيجاما وبدون ماكياج.. نادين نسيب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها فى المنزل