برلماني لطلاب المدارس: تحملوا قرارات التعليم للوقاية من فيروس كورونا

قال النائب كريم سالم، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات والقرارات الصعبة، التي قد تشكل ضغطا على الشعب، لكنها تهدف إلى الحفاظ على المواطنين من خطر فيروس كورونا، مطالبا المصريين بالتحمل لحين انتهاء هذه الأزمة.





وتابع سالم في تصريحات لـ"صدى البلد" ، أن قرار الاكتفاء بمنهج الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس، على أن يتم تعويض باقي المنهج خلال السنة القادمة، واحدا من قرارات الدولة الاحترازية لوقاية الطلاب من فيروس كورونا، مطالبا الطلاب بالالتزام بالقرار وتحمل المسئولية خلال الفترة الحالية.





ونوه عضو لجنة التعليم، إلى جاهزية الجامعات الحكومية لتطبيق نظام التعليم عن بعد وتلقى المحاضرات عبر الإنترنت خلال الفصل الدراسي الثاني، بخلاف المدارس.







يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أعلن أنه سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب فى الفصل الدراسى الثاني حتى يوم 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، على أن تستكمل أجزاء المناهج المتبقية (والتى كان من المقرر تدريسها بعد قرار تعليق الدراسة لجميع السنوات التعليمية) فى العام الدراسي التالي، أما بالنسبة لطلبة الصف الثالث الثانوى تم الإتفاق مع وزارة التعليم العالي على أن يتم تدريسها فى السنة التمهيدية لكل الكليات.