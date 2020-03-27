البحيرة تواصل التزامها بتطبيق حظر التجوال على مدار ٢٤ ساعة.. صور

تواصل المولات والمحلات التجارية والمطاعم والكافيتريات ودور المناسبات والاسواق بنطاق المحافظة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية اليوم الجمعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد على مدار 24 ساعة، وذلك فى إطار تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.





واستمرت المخابز، ومحلات البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية عملها طبقا لقرار الحظر الذى يستثناها مع انتظام الحركة المرورية بالشوارع والميادين.





وشهدت الشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة، هدوء تام وخلوها من السيارات والمارة تمامًا، منذ السابعة مساء أمس الخميس لتنفيذ قرار حظر التجوال، حيث بادر المواطنون بالالتزام بالبقاء فى منازلهم ، ليستمر حظر تجوال الحركة حتى السادسة صباح الأحد.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارة، قد اعلن عن عدد من القرارات في إطار مواجهة انتشار فيرس كوروناومن بينها فرض حظر التجوال الذى بدأ من اليوم الأربعاء من الساعة الـ7 مساء وحتى السادسة صباحا، مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات.





و شملت قرارات رئيس الوزراء التى تم تفعيلها منذ يوم الأربعاء الماضي فى إطار إتخاذ كافة التدابير الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





-غلق كافة محال التجارية من الخامسة مساءًا وحتى السادسة صباحًا وغلق كامل يومى الجمعة والسبت.ولا يسرى القرار على المخابز سوبرماركت خارج المولات.

-غلق كامل للمقاهى والكافيهات والمطاعم ويقتصر خدمة التوصيل للمنزل.

-غلق كل النوادى الكبيرة و الشعبية ومراكز الشباب لمدة ١٥ يوما.



