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حوادث

لماذا تعلق جريمة الزنا على دعوى الزوج .. النقض تجيب

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:33 م
محكمة
محكمة
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها لماذا تعلق جريمة الزنا علي دعوي الزوج ؟.

جاء في حيثيات الحكم أن تعليق رفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا على شكوى الزوج . عدم قبول الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبيها . أساس ذلك ؟ جريمة الزنا . وقتية . وقد تكون متتابعة الأفعال . ميعاد سقوط الحق في الشكوى عنها . سريانه من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم انتهاء أفعال التتابع . بداية سريان ميعاد السقوط من اليوم الذي يثبت فيه علم المجني عليه اليقيني بالجريمة لا الظني أو الافتراضي . علة ذلك ؟ مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع بسقوط الحق في الشكوى عن جريمة الزنا .

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