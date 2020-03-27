AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد صراع مع المرض لمدة أسبوعين.. مسن عمره 87 عاما يتعافى من كورونا.. شاهد

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:35 م
مسن عمره 87 عاما
مسن عمره 87 عاما يتعافى من كورونا
Advertisements
هدير علاء
انتشرت على الإنترنت مؤخرًا لقطة مؤثرة ترصد لحظة مغادرة مسن بريطاني في السابعة والثمانين من عمره المستشفى برفقة إحدى أفراد الطاقم الطبي بعد تعافيه من فيروس "كورونا".

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المسن "إيوارت لوكتون" كان يصارع فيروس "كورونا" والالتهاب الرئوي في مستشفى بمدينة "مانشستر"، الواقعة شمال غرب إنجلترا، على مدار أسبوعين، لكنه استطاع التغلب على العدوى، وغادر المستشفى، وشوهد وقد كان مرتديًا قناعا واقيا للوجه أثناء مغادرته.

وأفاد التقرير بأن "لوكتون" يستكمل تعافيه حاليًا في منزله برفقة زوجته "فيليس".

وشاركت حفيدته "صوفي إدواردز" خبر تعافيه من "كورونا" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشرت صورة له، وعلقت عليها قائلة: "نحن جميعًا في حاجة إلى سماع بعض الأخبار الإيجابية.. وهذه لقطة لجدي البالغ من العمر 87 عامًا وهو يودع العاملين في مستشفى نورث مانشستر، التي ظل بها لمدة أسبوعين إثر إصابته بالفيروس".

وتابعت موضحة أنه الآن يستكمل تعافيه بالمنزل، كما توجهت بالشكر لكل من قدم للعائلة الدعم خلال تلك الفترة العصيبة، وشكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة بشكل خاص.

ولاقى منشور "إدواردز" تفاعلًا من قبل آلاف الرواد، الذين أشادوا بدور مسئولي الرعاية الصحية في البلاد.

وفي الوقت ذاته، شارك أحد أصدقاء المسن المتعافي من "كورونا"، ويُدعى "كولين ديفيز"، صورته على موقع "فيسبوك"، وعلق عليها قائلًا إنه سعيد لتلقيه مكالمة هاتفية من صديقه المقرب "إيوارت لوكتون" مساء اليوم الماضي، ومعرفته بأن الأخير قد غادر المستشفى.

وأشار "ديفيز" إلى أنه من الرائع سماع بعض الأخبار الجيدة خلال هذا الوقت العصيب.
بعد صراع مع المرض لمدة أسبوعين.. مسن عمره 87 عاما يتعافى من كورونا.. شاهد
بعد صراع مع المرض لمدة أسبوعين.. مسن عمره 87 عاما يتعافى من كورونا.. شاهد
بعد صراع مع المرض لمدة أسبوعين.. مسن عمره 87 عاما يتعافى من كورونا.. شاهد
بعد صراع مع المرض لمدة أسبوعين.. مسن عمره 87 عاما يتعافى من كورونا.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشهد مؤثر.. مسن يودع زوجته في اللحظات الأخيرة من حياتها.. فيديو

تحدي كورونا.. طبيب صيني يغامر بحياته لإنقاذ مسن بـ تنفس صناعي بعد توقف قلبه.. فيديو

يعانى من الزهايمر وضغط الدم.. مسن عمره 100 عام يتعافى من كورونا فى ووهان.. شاهد

رغم الحجر الصحي.. لقطة مؤثرة لفتاة مع جدها في دار مسنين بعد إعلان خطوبتها

مسنة بريطانية تصاب بـ كورونا بعد دخولها مستشفى لإجراء عملية روتينية.. تفاصيل

أم تشارك لقطات مؤثرة لطفلتها حديثة الولادة من المستشفى بعد إصابتها بـ كورونا

ترشيحاتنا

الحكومة البريطانية تعزل 1.5 مليون مواطن عن العالم.. فيديو

تناولها يوميا.. 3 أسرار بالقهوة تجعلها أقوى مشروب لرفع المناعة

20 مليون جنيه.. مكالمة الخطيب تبقي أحمد فتحي فى أحضان الأهلي

هل توزع الحكومة أرصدة محمول مجانية على المواطنين ..اعرف الحقيقة

السجن أو الغرامة.. سنغافورة تقر عقوبات ضد كل من يقترب من الآخرين

اللي بيحبني يدعيلي.. نجم الإسماعيلي يعلن دخوله الحجر الصحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صراع مع المرض لمدة أسبوعين.. مسن عمره 87 عاما يتعافى من كورونا.. شاهد

هاني الناظر محذرا: 5 أخطاء نفعلها عند استخدام الكلور

للوقاية من كورونا.. الطريقة الأمثل لتعقيم البيت في الحجر المنزلي