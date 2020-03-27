بعد صراع مع المرض لمدة أسبوعين.. مسن عمره 87 عاما يتعافى من كورونا.. شاهد

انتشرت على الإنترنت مؤخرًا لقطة مؤثرة ترصد لحظة مغادرة مسن بريطاني في السابعة والثمانين من عمره المستشفى برفقة إحدى أفراد الطاقم الطبي بعد تعافيه من فيروس "كورونا".





وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المسن "إيوارت لوكتون" كان يصارع فيروس "كورونا" والالتهاب الرئوي في مستشفى بمدينة "مانشستر"، الواقعة شمال غرب إنجلترا، على مدار أسبوعين، لكنه استطاع التغلب على العدوى، وغادر المستشفى، وشوهد وقد كان مرتديًا قناعا واقيا للوجه أثناء مغادرته.





وأفاد التقرير بأن "لوكتون" يستكمل تعافيه حاليًا في منزله برفقة زوجته "فيليس".





وشاركت حفيدته "صوفي إدواردز" خبر تعافيه من "كورونا" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشرت صورة له، وعلقت عليها قائلة: "نحن جميعًا في حاجة إلى سماع بعض الأخبار الإيجابية.. وهذه لقطة لجدي البالغ من العمر 87 عامًا وهو يودع العاملين في مستشفى نورث مانشستر، التي ظل بها لمدة أسبوعين إثر إصابته بالفيروس".





وتابعت موضحة أنه الآن يستكمل تعافيه بالمنزل، كما توجهت بالشكر لكل من قدم للعائلة الدعم خلال تلك الفترة العصيبة، وشكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة بشكل خاص.





ولاقى منشور "إدواردز" تفاعلًا من قبل آلاف الرواد، الذين أشادوا بدور مسئولي الرعاية الصحية في البلاد.





وفي الوقت ذاته، شارك أحد أصدقاء المسن المتعافي من "كورونا"، ويُدعى "كولين ديفيز"، صورته على موقع "فيسبوك"، وعلق عليها قائلًا إنه سعيد لتلقيه مكالمة هاتفية من صديقه المقرب "إيوارت لوكتون" مساء اليوم الماضي، ومعرفته بأن الأخير قد غادر المستشفى.



