رئيس النصر السعودي يكشف عن أكبر خطأ ارتكبه منذ توليه قيادة النادي

كشف فيصل بن تركي، عن أكبر خطأ ارتكبه أثناء فترة رئاسته نادي النصر، وأمنية لم تتحقق منذ توليه المنصب وحتى الرحيل عنه.





وتولى فيصل بن تركي، الملقب في الوسط الرياضي بـ"كحيلان"، رئاسة نادي النصر في عام 2009، ونجح في قيادة الفريق الأول لكرة القدم، إلى العديد من البطولات، قبل أن يرحل في بداية 2018.





وأعرب كحيلان في تصريحات إعلامية، عن حزنه الكبير من تعاقده مع اللاعب السابق هيرناني والذي لم يقدم أي شيء للفريق الأول.





وقال: "التعاقد مع هيرناني، جاء على حساب البرازيلي إلتون خوزيه، الذي كان استمراره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سيفيد العالمي أكثر".





وعن أكبر أحلامه خلال فترة رئاسته نادي النصر، أوضح فيصل بن تركي، أنه تمنى أن يضم الأسطورة محمد الشلهوب، قائد نادي الهلال، إلى قلعة العالمي.





وبخصوص أفضل لحظاته مع نادي النصر، اختار كحيلان، التتويج بلقب كأس ولي العهد، لأنها كانت المسابقة الأولى الذي يحصل عليها العالمي في عهده.