إحالة 40 شخصا بدمنهور لمحاكمة عاجلة لاختراق حظر التجوال

قرر المستشار حسام حسن الناعم مدير نيابة دمنهور اخلاء سبيل 40 متهما بضمان محل أقامتهم وأحالتهم لمحاكمة عاجلة لقيامهم بخرق حظر التجوال طبقا لقرارات رئيس الوزراء كتدبير احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة قد تمكنت من ضبط 40 شخصا لقيامهم بخرق حظر التجوال ومخالفة قرارات رئيس الوزراء وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وبالعرض على النيابة باشراف المستشار محمد شلبى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور الكلية قرر احالة المتهمين المخالفين لقرار حظر التجول بدمنهور لمحاكمة عاجلة لمخالفتهم قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجول للمواطنين من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا وذلك فى اطار التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره للحفاظ على الصحة العامة للمواطنيين





وشهدت الشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة، هدوء تام وخلوها من السيارات والمارة تمامًا، منذ السابعة مساء أمس الخميس لتنفيذ قرار حظر التجوال، حيث بادر المواطنون بالالتزام بالبقاء فى منازلهم ، ليستمر حظر تجوال الحركة حتى السادسة صباح الأحد.













وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارة، قد اعلن عن عدد من القرارات في إطار مواجهة انتشار فيرس كوروناومن بينها فرض حظر التجوال الذى بدأ من اليوم الأربعاء من الساعة الـ7 مساء وحتى السادسة صباحا، مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات.



