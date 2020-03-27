AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سباق غريب بين السومة وحمد الله وجوميز بالدوري السعودي

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:45 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
شهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سباقًا خاصًا بين الثلاثي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر، وعمر السومة مهاجم أهلي جدة، وبافيتيمبي جوميز هداف الهلال.

الدوري السعودي شهد حتى الآن إقامة 176 مباراة، وزعت على 22 جولة، وذلك قبل قرار وزارة الرياضة بتعليق النشاط الرياضي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وشهدت هذه المباريات، وفقا للإحصائيات الرسمية للدوري السعودي للمحترفين، 1595 تسديدة على المرمى.

وتصدر نادي النصر الفرق الأكثر تسديدًا على المرمى بـ140 تسديدة، يليه الهلال بـ131 ثم أهلي جدة بـ109.

أما على صعيد اللاعبين، يعد عبد الرزاق حمدالله  مهاجم النصر، أكثر اللاعبين تسديدًا على المرمى بـ47 تسديدة.

وفي المرتبة الثانية يأتي عمر السومة بـ 38 تسديدة، بينما احتل الفرنسي بافيتيمبي جوميز المركز الثالث بـ29 تسديدة.

يذكر أن الثلاثي نفسه يتنافسون على صدارة الهدافين، فيحل حمدالله أولا برصيد 18 هدفًا، يليه جوميز برصيد 14، ثم السومة 13 هدفا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد الجولة الـ16 من الدوري السعودي.. الهلال يقبل هدية النصر.. وجماهير الأهلي تطالب بإقالة جروس

جوميز والسومة على رأس المرشحين لقائمة هدافي أبطال آسيا 2020

الدوري السعودي.. جوميز يكشف سر غضبه بعد استبداله أمام الاتحاد

عبدالرزاق حمد الله في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري السعودي

أبرز إحصائيات الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة 21

وصل إلى الثلث الأخير.. هل انحصرت المنافسة بالدوري السعودي بين الهلال والنصر؟

ترشيحاتنا

الأوقاف تلغي تصاريح الخطابة لإمامين بالمكافأة خالفا تعليمات تعليق صلاة الجمعة

تناولها يوميا.. 3 أسرار بالقهوة تجعلها أقوى مشروب لرفع المناعة

احم نفسك من كورونا .. زيادة الملح تقضي على الجهاز المناعي

لمنع انتشار كورونا.. عزل منزلي كامل لأهالي قريتين فى المنيا

يمنع الالتهاب.. الوقت المناسب لتناول فيتامين سي للوقاية من الفيروسات

الموت يفجع أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى وفاة محمود مختار.. حكاية تمثال نهضة مصر الذي تحمل نفقاته فقراء المصريين

بعد صراع مع المرض لمدة أسبوعين.. مسن عمره 87 عاما يتعافى من كورونا.. شاهد

هاني الناظر محذرا: 5 أخطاء نفعلها عند استخدام الكلور