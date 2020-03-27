سباق غريب بين السومة وحمد الله وجوميز بالدوري السعودي

شهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سباقًا خاصًا بين الثلاثي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر، وعمر السومة مهاجم أهلي جدة، وبافيتيمبي جوميز هداف الهلال.





الدوري السعودي شهد حتى الآن إقامة 176 مباراة ، وزعت على 22 جولة، وذلك قبل قرار وزارة الرياضة بتعليق النشاط الرياضي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وشهدت هذه المباريات، وفقا للإحصائيات الرسمية للدوري السعودي للمحترفين، 1595 تسديدة على المرمى.





وتصدر نادي النصر الفرق الأكثر تسديدًا على المرمى بـ140 تسديدة، يليه الهلال بـ131 ثم أهلي جدة بـ109.





أما على صعيد اللاعبين، يعد عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر، أكثر اللاعبين تسديدًا على المرمى بـ47 تسديدة.





وفي المرتبة الثانية يأتي عمر السومة بـ 38 تسديدة، بينما احتل الفرنسي بافيتيمبي جوميز المركز الثالث بـ29 تسديدة.





يذكر أن الثلاثي نفسه يتنافسون على صدارة الهدافين، فيحل حمدالله أولا برصيد 18 هدفًا، يليه جوميز برصيد 14، ثم السومة 13 هدفا.