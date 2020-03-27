دوناروما يكذب الشائعات ويؤكد بقاءه في ميلان





وقال دوناروما في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "ميلان ناديي، ألوانه تعني الكثير لي، نشأت هنا وكنت أشجع هذا النادي منذ الصغر، لا يمكنني فعل أي شيء سوى أن أبذل أقصى ما عندي لخدمته."





وأضاف: "أسعى أنا والنادي للوصول لأفضل المراكز وتحقيق أفضل النتائج، أبذل قصارى جهدي للمحافظة على شباك الفريق لأساعد فريقي على الانتصار دائمًا."





وعن أصعب المهاجمين الذي واجههم، قال دوناروما: "رونالدو بلا شك، في بعض الأحيان أخاف منه، لقد واجهت العديد من المهاجمين العظماء لكن رونالدو أفضلهم بكل تأكيد."





وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت لرحيل دوناروما عن ميلان بنهاية الموسم، وأن تكون وجهته القادمة لبلاد الإنجليز.

أكد جيانلوجي دوناروما، حارس مرمى ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، بقائه في صفوف الفريق وعدم مغادرته للنادي في المستقبل القريب.