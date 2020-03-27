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فن

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. اختفاء الفنانة المصرية رولا محمود

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:43 م
رولا محمود
رولا محمود
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل حدثت بعدما أعلنت أول فنانة مصرية (رولا محمود) عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر، قبل 3 أيام. 

واختفت رولا محمود بعدها ولم تتفاعل مع متابعيها بعدما كتبت تغريدات تستفسر فيها عن أماكن الفحص والعلاج في محل اقامتها بمنطقة اكسفوردشاير في لندن وأكدت أن حالتها تزداد سوء.

وكتبت رولا محمود، تغريدة بالإنجليزية، احتوت على كلمات مؤثرة، قائلة: "لست بخير على الإطلاق .. الأعراض الخفيفة التي عانيت منها خلال الأسبوع الماضي إلى 10 أيام تزداد سوءًا في الوقت الحالي .. هل يعرف أي شخص المستشفى الذي يجب أن أزوره لاختبار فيروس كورونا؟ .. أنا أعيش في أوكسفوردشاير .. أنا آسفة لمشاركة مثل هذه الأخبار السيئة". 



يأتي ذلك، بعدما ضُجت وسائل الإعلام المصرية، بعدما كشفت رولا محمود، عبر حسابها الشخصي على تويتر، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وذلك أثناء تواجدها فى العاصمة الإنجليزية لندن. 

ونشرت رولا محمود، تغريدة عبر تويتر، أكدت قالت فيها: "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ .. أنا أصيبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاءكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".

وبدأت رولا محمود التمثيل، من خلال مسلسل: (أوان الورد) عام 2000، ثم تبعته بفيلمي "الساحر" مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز عام 2001، وفيلم "مواطن ومخبر وحرامي" مع خالد أبو النجا، من نفس العام، فجذبت الأنظار لها من خلال مشاركتها بدور (مديحة زوجة الحرامي). 
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