انطفأت في اليابان.. تعرف على تاريخ الشعلة الأوليمبية من برلين إلى طوكيو

لم يهنأ محبو الرياضة كثيرا بمنظر الشعلة الأوليمية لدورة طوكيو 2020، التي وصلت إلى قاعدة ماتسوشيما الجوية فى شمال شرق اليابان قادمة من اليونان، وتم الإعلان عن خبر مؤسف لهذه الجماهير وهو تأجيل البطولة لمدة عام.





وقالت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لطوكيو 2020 في بيان مشترك، إن رئيس الوزراء شينزو آبي ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، اتفقا على تأجيل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي كان من المقرر أن تستضيفها العاصمة اليابانية الصيف المقبل، وذلك بسبب وباء فيروس كورونا العالمي.





وتعد الشعلة الأولمبية واحدة من التقاليد الأساسية والمراسيم الرئيسية في البطولات الأولمبية، حيث يرمز بها إلى انتقال مبادئ وقيم فكرة الأولمبياد من اليونانيين القدماء إلى العالم الحديث، حيث شهد العالم ظهور الفكرة لأول مرة، عندما تم إدراجها في مراسم افتتاح أولمبياد برلين عام 1936.





وتشهد الشعلة طقوس ثابتة كل عام، تبدأ عادة بحملها من اوليمبيا في اليونان ونقلها إلى المدينة المضيفة للبطولة، الأمر الذي يستغرق أسابيع أو أشهر، ويتم خلال هذه الفترة التناوب على نقلها من قبل شخصيات عامة ورياضييين، إلى أن يقوم الرياضي الأخير بإشعال الشعلة الرئيسية في ملعب الافتتاح، بعدها يقوم رئيس أو زعيم الدولة المضيفة بإطلاق دورة الأولمبياد رسميا، حيث ظلت هذه الطقوس مستمرة منذ دورة برلين وحتى الآن.





يرجع سبب اختيار رمز النار المشتعلة، إلى كونها واحدة من الرموز المشهورة في التاريخ الإغريقي وتشير إلى حكاية أسطورية لدى ألهة الأغريق وهي قيام بروميثيوس بسرقة النار من زيوس وإعطاءها للبشر، حيث كان الأول موكلًا من قبل الأخير بخلق المخلوقات الأرضية، وقام بخلق الإنسان في صفة الآلهة، الأمر الذي أدى إلى غضب زيوس عليه.





أعيد إحياء تقاليد الشعلة الأولمبية على استحياء في دورة 1928، عندما أضاء موظف في إدارة الكهرباء في أمستردام أول شعلة أولمبية في برج ماراثون في الملعب الأولمبي في أمستردام.





فيما وضعت ألمانيا الاتفاقية الحديثة لنقل الشعلة الأولمبية من خلال نظام تتابع يبدأ من اليونان إلى موقع إقامة الألعاب الأولمبية وبالفعل شهد عام 1936 تطبيق الاتفاقية في ألمانيا خلال دورة الاولمبياد التي استضافتها برلين في ذات العام، حيث جاءت الفكرة بدعم وإشراف قادة النازية وعلى رأسهم أدولف هتلر، الذي رأى أن الارتباط مع الألعاب القديمة طريقة مثالية لتأكيد معتقده بأن اليونان الكلاسيكية كانت من رواد الجنس الآري الذين هم نواة الرايخ الألماني الحديث.





تنوعت أساليب نقل الشعلة خلال مختلف الدورات الأوليمبية، ما بين الركض بها من قبل العدائيين من اليونان حتى البلد المضيف، ونقلها عبر المياه بواسطة قارب، أو تحت المياه بواسطة غواصات، نقلها على الخيول، فضلا عن نقلها بواسطة الطائرة وهي الطريقة المعتادة منذ تنفيذها أول مرة في 1952 وحتى الآن.





وشهد عام 1992، أبرز الاحتفاليات إثارة، خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عندما أطلق لاعب النبال البارالمبي أنطونيو ريبويو سهمًا مشتعلًا نحو المرجل، سبب اشتعال الغاز المنطلق من المرجل.