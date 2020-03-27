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محافظات

فض سوق شعبى وغلق ملعب ضمن إجراءات مواجهة كورونا ببنها..صور

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:25 م
فض سوق شعبي
فض سوق شعبي
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إبراهيم الهوارى

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بنها، حملة مكبرة لفض الأسواق الشعبية بقرية طحلة بناء على تكليفات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.


وقام مسئولو الوحدة المحلية بفض جميع الأسواق والسويقات الأسبوعية فى إطار تنفيذ قرار منع الاسواق مؤقتا كأحد الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا المستجد وذلك بالتنسيق مع الشرطة بالمحافظة.


كما قامت الأجهزة بغلق ملعب رياضى بقرية سندنهور في بنها والتنبيه على المسئول بعدم فتحه مرة اخرى واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.


من ناحية اخرى اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وواصلت المحافظة من حملات تعقيم وتطهير المنشآت العامة والمصالح الحكومية، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وأكد محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان على ضرورة استمرار عمليات التعقيم والتطهير الكامل لكافة المنشآت والمصالح والمديريات والمؤسسات المختلفة بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد الهجان على ضرورة المتابعة اليومية من رؤساء المدن وتكثيف حملات التوعية لتعريف المواطنين بأعراض المرض ومخاطره وكيفية الوقاية منه.

فض سوق شعبى وغلق ملعب ضمن إجراءات مواجهة كورونا ببنها..صور
فض سوق شعبى وغلق ملعب ضمن إجراءات مواجهة كورونا ببنها..صور
فض سوق شعبى وغلق ملعب ضمن إجراءات مواجهة كورونا ببنها..صور
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