جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الدقهلية لمتابعة تطبيق قرار الحظر بالمنصورة

اليوم الجمعة، بمدينة المنصورة، فى اطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر. أجرى الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، جولة ميدانية مفاجئة،





وتابع المحافظ مدى التزام اصحاب المحلات التى شملها قرار رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الغلق الكامل لها ايام العطلات فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع والسوبر ماركت ،وذلك للحد من التواجد غير المبرر للمواطنين فى الشارع حفاظا على سلامتهم وصحتهم بنطاق المحافظة.





واكد محافظ الدقهلية استمرار اعمال التطهير والتعقيم لكافه المنشآت والمصالح ومواقف السيارات والشوارع لمواجهة فيروس كورونا حرصا على صحة وحياة المواطنين مشيرا الى ان هدف الحكومة بكافة اجهزتها حماية مصالح المجتمع وصحة وسلامه المواطنين على رأس الاولويات وذلك بالحد من التجمعات للافراد والمواطنين فى الشارع مؤكدا على ان هناك متابعه على مدار الساعة من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية والامنية والتعامل الفورى مع اية طوارئ.





واوضح محافظ الدقهلية ان مواطنى الدقهلية يتميزون بالوعى الكامل فى مواجهة الازمة بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومشاركات فعالة من المجتمع المدنى .





كما تفقد خلال جولته اعمال توزيع صناديق القمامه الجديده والتى ساهم فى توفيرها المجتمع المدنى بنطاق المحافظة على بعض العقارات مجانا بنطاق الوحدة المحلية لحى غرب المنصورة واخذ تعهدات على اصحاب العقارات بمسئوليتهم عن الصناديق وذلك كتجربة مبدئية لاعمال جمع القمامة من المنبع تم تطبيقها فى احد شوارع حى غرب سيتم تعميمها فى حالة نجاحها والتى تؤدى فى النهاية الى الاستغناء عن صناديق القمامة فى الشوارع والميادين حرصا على المظهر الحضارى للمدينه.