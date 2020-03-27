AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صرف 50 ألف جنيه للمتوفى و20 ألف جنيه للمصاب بحادثى أشمون وقويسنا

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:56 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
Advertisements
مروة فاضل
قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية صرف إعانة عاجلة 50 ألف جنيه لكل متوفى و20 ألف جنيه  للمصاب وذلك بحادثى أشمون وقويسنا  الذى وقع اليوم، جاء ذلك عقب ورود بلاغ  لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد وقوع حادث إنهيار منزل أحد المواطنين بقرية ساقية أبو شعرة بأشمون نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 أخرين، وكذا نشوب حريق بمنزل مواطن بقرية طه شبرا بقويسنا، أسفر عن  وفاة طفلين وإصابة  شخص آخر.

حيث أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بأن المنزل مبنى من الطوب اللبن والطين ومسقوف بالخشب والبوص ، وأن الحادث وقع نتيجة محاولة قيام أصحاب المنزل بالشروع في هدمه بمعرفتهم وبدون إخطار الوحدة المحلية لاستخراج عروق الخشب مما أدى إلى سقوط وتهدم أجزاء من المنزل عليهم.

وأشار رئيس مركز ومدينة أشمون إلى أنه  في يوم 15/3/2020 تم تحرير محضر إثبات حالة للمبنى المذكور من خلال شرطة ساقية أبو شعرة ، وقد قامت اللجنة  المختصة بالوحدة المحلية بساقية أبو شعرة بعمل معاينة على المنزل وتبين وجود بعض التنميلات والرشح بالجدران وسقوط المحارة من الحوائط ، وتم التنبيه على أصحاب المنزل  بضرورة إخلائه وبالفعل تم الإخلاء وجار استخراج رخصة الهدم.

وفيما يخص حادث طه شبرا بقويسنا، أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بأنه فور وقوع الحادث تم التوجه للموقع وتبين بأن الحادث نتج عن ماس كهربائى بمنزل أحد المواطنين بالدور الثالث علوى ، وتم الدفع بسيارات المطافى ونقل المصاب إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وجار التحقيق من قبل النيابة العامة  لمعرفة ملابسات الحادث.

وقد كلف محافظ المنوفية رؤساء مراكز مدن قويسنا وأشمون بالتواجد بالموقع فور وقوع الحادث ومتابعة الأحداث لتقديم كافة أوجه الخدمات  اللازمة، هذا وقد أعرب محافظ المنوفية عن  خالص  تعازيه لأسر الضحايا، مقدمًا خالص أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول قرار من محافظ المنوفية ردا على شكاوى من محرقة مستشفى قويسنا

غرامات فورية وضبط المخالفين.. إجراءات صارمة لمنع إلقاء المخلفات بالشارع

بسبب الأمطار.. انهيار منزل قديم في المنوفية دون خسائر بشرية

حوادث الطقس بالمنوفية.. انهيار منازل ووفاة مواطن وسقوط أسلاك كهرباء

مشاهد مأساوية بسبب عاصفة التنين.. ماذا فعلت الأمطار في محافظات مصر

150 صورة .. شاهد ماذا فعلت عاصفة التنين في المحافظات

ترشيحاتنا

إنقاذ 34 مواطنا محتجزين داخل عقار انهار سلمه بمدينة السلام

قبل الحظر.. ازدحام شديد على كورنيش الإسكندرية

لطلاب المدارس .. استعلم عن الكود الخاص بالتعلم عن بعد الان عبر هذا الرابط

كورونا يقتل 25 ألف شخص معظمهم من أوروبا

وفاة جورج سيدهم.. قصة إصابته بالشلل بعد خيانة شقيقه

الصحة العالمية : 500 الف مصاب و 100 ألف حالة شفاء و20 ألف وفاة بالعالم بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شر البلية ما يضحك.. امرأة مصابة تلد توءمًا وتسميهما فيروس وكورونا

فى ذكرى وفاة محمود مختار.. حكاية تمثال نهضة مصر الذي تحمل نفقاته فقراء المصريين

بعد صراع مع المرض لمدة أسبوعين.. مسن عمره 87 عاما يتعافى من كورونا.. شاهد