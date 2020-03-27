صرف 50 ألف جنيه للمتوفى و20 ألف جنيه للمصاب بحادثى أشمون وقويسنا

قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية صرف إعانة عاجلة 50 ألف جنيه لكل متوفى و20 ألف جنيه للمصاب وذلك بحادثى أشمون وقويسنا الذى وقع اليوم، جاء ذلك عقب ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد وقوع حادث إنهيار منزل أحد المواطنين بقرية ساقية أبو شعرة بأشمون نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 أخرين، وكذا نشوب حريق بمنزل مواطن بقرية طه شبرا بقويسنا، أسفر عن وفاة طفلين وإصابة شخص آخر.





حيث أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بأن المنزل مبنى من الطوب اللبن والطين ومسقوف بالخشب والبوص ، وأن الحادث وقع نتيجة محاولة قيام أصحاب المنزل بالشروع في هدمه بمعرفتهم وبدون إخطار الوحدة المحلية لاستخراج عروق الخشب مما أدى إلى سقوط وتهدم أجزاء من المنزل عليهم.





وأشار رئيس مركز ومدينة أشمون إلى أنه في يوم 15/3/2020 تم تحرير محضر إثبات حالة للمبنى المذكور من خلال شرطة ساقية أبو شعرة ، وقد قامت اللجنة المختصة بالوحدة المحلية بساقية أبو شعرة بعمل معاينة على المنزل وتبين وجود بعض التنميلات والرشح بالجدران وسقوط المحارة من الحوائط ، وتم التنبيه على أصحاب المنزل بضرورة إخلائه وبالفعل تم الإخلاء وجار استخراج رخصة الهدم.





وفيما يخص حادث طه شبرا بقويسنا، أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بأنه فور وقوع الحادث تم التوجه للموقع وتبين بأن الحادث نتج عن ماس كهربائى بمنزل أحد المواطنين بالدور الثالث علوى ، وتم الدفع بسيارات المطافى ونقل المصاب إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وجار التحقيق من قبل النيابة العامة لمعرفة ملابسات الحادث.



