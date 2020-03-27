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ثقافة

الرافدين تطرح كتاب نحن شعب مهذب لوزير الخارجية الروسي

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:03 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر حديثًا عن دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لكتاب "نحن شعب مهذب .. تأملات في السياسة الخارجية الروسية" تأليف وزير الخارجية الروسي سيرجيّ لافروف٬ وترجمة محمد خميس تقديم وتحرير د.ياسر عبد الحسين.

ومن أجواء الكتاب:
لا يحتاج سيرجي فيكتوروفيتش لافروف إلى تعريف٬ فهو أحد أكثر السياسيين المعاصرين موثوقية في روسيا، وواجهتها على الساحة الدولية، وليس كثيرًا ما تأتي الفرصة أن نعرف من الوزير مباشرةً ما يفكر فيه بشأن مشكلة معينة، وأن نطرح عليه سؤالًا، والأهم من ذلك أن نسمع منه الجواب، فمع هذا الكتاب، يحصل القارئ على هذه الفرصة.

إن الحضور الواسع لجمهور سيرجيّ لافروف يحدث انطباعًا قويًا فمن بين مستمعيه ومحاوريه، ليس الدبلوماسيين والمسؤولين فحسب، بل الطلاب ورجال الأعمال وموظفي المنظمات غير الحكومية وأعضاء الحركات الإجتماعية للشباب، وهذا دليل على أداءه المذهل في العمل، وإندماجه في مختلف مجالات الحياة الإجتماعية والسياسية، ومسؤوليته عن مستقبل البلد.

ولكن الشيء الرئيس في هذا الكتاب، هي تأملات الوزير حول أحداث السياسة الخارجية في السنوات الاخيرة: النزاعات في سوريا و أوكرانيا، التعامل الصعب مع الشركاء الغربيين وإقامة علاقات مع عملاق الشرق الصين، إصلاح هيئة الأمم المتحدة، والنضال من أجل القطب الشمالي.

إن العالم الحديث مختل التوازن فالمشاكل الجيوسياسية أصبحت تتزايد باطراد، ويمكن لروسيا الدولة القوية وصاحبة النفوذ، أن تغير الوضع الحالي للأمور، وكما قيل: فمن غير روسيا وخلافا لروسيا، لا يمكن حل مشكلة دولية واحدة بالغة الأهمية، وهذا ما هو متأكد منه الدبلوماسي سيرجي لافروف، فمن الممكن الوثوق به فهو يعي ما يقول.
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