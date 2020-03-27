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رياضة

صحيفة تركية تكشف | هل يرحل أشرف بن شرقي عن الزمالك وينتقل لـ طرابزون؟

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:49 م
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
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حسن العمدة
ذكرت  صحيفة "Karadeniz Gazete" التركية، أن نادي طرابزون سبور أحد أندية الدوري التركي يرغب في التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك فى الميركاتو الصيفي.

وأكدت الصحيفة أن بن شرقي تألق بصورة رائعه مع الزمالك وخاصة فى مباراتي الترجي فى السوبر الافريقي، والاهلي فى السوبر المصري، بالإضافة فى المباريات التي شارك فيها مع الزمالك سواء الدوري المصري او دوري ابطال افريقيا وجعلت العديد من الأندية وعلى رأسها طرابزون يضع اللاعب على رادارهم.

وشددت الصحيفة على أن ظهور اللاعب بشكل رائع سيجعله يفكر في العروض التي تنهال عليه ويرحل عن الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتوقعت الصحيفة، بأن الدولي المغربي أشرف بن شرقي لن يغادر نادي الزمالك وسيواصل اللعب لفريقه، ويستكمل عقده حتى 2022.
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