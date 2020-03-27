كلاسيكيات سيمفونية والقاهرة فى ألف عام بمبادرة الثقافة بين إيديك على يوتيوب

تواصل وزارة الثقافة بث موادها الإبداعية المتنوعة على قناتها باليوتيوب، ضمن المبادرة الإلكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك حيث تعرض فى التاسعة مساء السبت 28 مارس حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفونى بمشاركة عازف البيانو العالمى رمزى يسى يتضمن مختارات من المؤلفات الكلاسيكية العالمية.



