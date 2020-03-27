كلاسيكيات سيمفونية والقاهرة فى ألف عام بمبادرة الثقافة بين إيديك على يوتيوب

تواصل وزارة الثقافة بث موادها الإبداعية المتنوعة على قناتها باليوتيوب، ضمن المبادرة الإلكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك حيث تعرض فى التاسعة مساء السبت 28 مارس حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفونى بمشاركة عازف البيانو العالمى رمزى يسى يتضمن مختارات من المؤلفات الكلاسيكية العالمية.
بعده وضمن الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة للثقافة فى العالم الإسلامى تعرض المسرحية الاستعراضية النادرة القاهرة في ألف عام والتى عرضت لأول مرة عام 1969 تأليف عبد الرحمن شوقى، أشعار صلاح جاهين ومن إخراج روبير صايغ وبطولة سعيد صالح، محمد صبحي، محيي إسماعيل، صفاء أبوالسعود، أحمد زكي، يونس شلبي، سعيد أبوبكر، هادي الجيار، سعيد طرابيك وغيرهم.