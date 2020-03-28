معجزة إلهية.. الحاجة نجاح تكشف كواليس تعافيها من كورونا وتوجه رسالة للمصريين

قالت الحاجة "نجاح. أ"، 55 سنة، مقيمة بمركز بني مزار شمال المنيا، المتعافية من فيروس كورونا ، إن رحلة الكشف عن إصابتها بالمرض حتى شفائها كانت معجزة إلهية بعد عودتها من رحلة لأداء مناسك العمرة بالسعودية. المتعافية





وتضيف: "ذهبت لأداء مناسك العمرة مع سيدة صاحبة مكتب سياحة، وهناك كان الاختلاط شديدا والزحام، وعند العودة تم حجزنا بالمطار أُخذت منا عينات للتحليل وعدنا إلى منازلنا وكنت أشعر بأعراض المرض ".





وتوضح: "عند العودة وجدنا العادات من المصافحة بالأيدي والأحضان، وكنت أطلب من الجميع ترك مسافة بيننا عند الحديث تصل إلى متر ونصف المتر من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية التي كنا نسمعها".





وتابعت: "بعد 3 أيام من توقيع الكشف الطبي عليَّ، تلقيت خبر إيجابية حالتي وأنني حاملة للفيروس وتم ترحيلي إلى مستشفى الإسماعيلية للعزل، وعند نقلي كنت أظن أنها الرحلة الأخيرة لي وودعت أسرتي وعائلتي بنظرات خوف وقلق من أن أكون تسببت في إصابة أحد منهم، فكلهم أحبابي، وكيف أعيش وأنا تسببت في إصابة أحد، وطلبت من رجال الإسعاف الذين نقلوني للحجر الصحي أن يتم فحص جميع الأسرة والمخالطين بل وكتبت لهم من استطعت أن أتذكره حتى نطمئن على الجميع".





وأعلنت الحاجة نجاح أن روشتة العلاج الحقيقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وهزيمته تتمثل في الثقة بالله عز وجل، والروح المعنوية العالية، والنظافة المستمرة، وعدم الاختلاط بين المواطنين.



