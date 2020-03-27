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محافظات

احتياطي.. تجهيز 20 استراحة بالمدارس إيواء لمواجهة كورونا بدمياط

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:59 م
السيد سويلم
السيد سويلم
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زينب الزغبي
أعلن السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط،عن تجهيز20 استراحة بالمدارس بالإدارات التعليمية العشرة بمختلف الادارات التعليمية بمحافظة دمياط ، بكل سبل الإعاشة وتم تطهيرها وتعقيمها لتفعيل المدارس المختارة كمكان للإيواء موزعة على مستوى المحافظة حال وجود أزمة متعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار سويلم في تصريح صحفي له اليوم، ان تلك المبادرة تاتى في اطار دور التربية والتعليم المجتمعى والذى لا يقتصر على النواحى التعليمية فقط بل يستمر لإدارة الأزمة.

 وشدد سويلم، على عمل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية من مديرى الإدارات ومسئولى الأمن لمواجهة أى طارئ وكذلك تفعيل وتنشيط المدارس المختارة كمكان للإيواء موزعة على مستوى المحافظة حال وجود أزمة.

 وأكد وكيل تعليم دمياط أنه تم التنسيق الكامل مع الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بخصوص وضع كل إمكانيات التربية والتعليم من مدارس واستراحات ومبان وعاملين تحت التصرف عند حدوث أزمة، وكذلك تفعيل وتنشيط المدارس المختارة كمكان للإيواء موزعة على مستوى المحافظة حال وجود ازمة وذلك لاستمرار دور التربية والتعليم الذى لا يقتصر على النواحى التعليمية فقط بل يستمر لإدارة الأزمة.
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