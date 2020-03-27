AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أول من استخدمت المال السياسي.. متحدث النواب يفتح النار على جماعة الإخوان

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:50 م
الدكتور صلاح عبد
الدكتور صلاح عبد الله المتحدث بأسم مجلس النواب
Advertisements
أسامة علي

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن تاريخ مصر الحديث، شهد خلال فترة من الفترات، محاولة وأد الفكر الناصرى لدى طلاب الجامعات، باستدعاء فكر الإسلام السياسي لجماعة الإخوان الارهابية.


وتابع المتحدث باسم مجلس النواب، خلال استضافته ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامى احمد مجدى، أول رأس مال سياسي ظهر فى تاريخ الحياة السياسية فى مصر كان رأس مال جماعة الإخوان الإرهابية فى الجامعات من خلال انتخابات الاتحادات الطلابية، وبعد الجامعات ظهر داخل النقابات، ومن ثم استخدمت الجماعة الإرهابية  المال السياسى فى الانتخابات العامة.


وتابع صلاح حسب الله: فى انتخابات مجلس الشعب عام 2005 الاعتماد على المال السياسى كان محدودا و مقصودا، واعتمدت جماعة الاخوان الارهابية على الانتشار والتمدد داخل الجامعات والنقابات والجمعيات الخيرية، معقبا:" البعض يصف جماعة الإخوان الإرهابية بإنها جماعة منظمة وهذا خطأ هى جماعة استخدمت المال السياسى فى التأثير على إرادة المصريين، والوصول إليهم عن طريق الحاجة،الجماعة الارهابية هي التى اخترعت الزيت والسكر فى الانتخابات العامة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار البرلمان: مؤتمر جماهيري حاشد لأهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات النواب.. ومجلس القبائل العربية يمنح رجل الأعمال عضويته الشرفية

أيمن نصري: فرنسا تنبهت لخطورة جماعات الإسلام السياسي بعد 2015

بعد اتهام فرنسا قطر بتمويل الإخوان.. حقوقيون: فرنسا تنبهت لخطورة الإسلام السياسي بعد التفجيرات الإرهابية.. المجتمع المدني الفرنسي يرفض وجود الإخوان

ترشيحاتنا

السجن أو الغرامة.. سنغافورة تقر عقوبات ضد كل من يقترب من الآخرين

حجر منزلي.. ابن راغب علامة يلعب ضغط ويحمل والدته.. شاهد

وفاة جورج سيدهم .. آخر ما قاله قبل أشهر من رحيله

تحذير عاجل من الصحة بشأن تحليل كورونا

رسالة عاجلة من وزير التعليم للمصريين بعد قراراته الأخيرة: قدمنا أقصى ما يمكن تقديمه

كلوب يدخل فى نوبة بكاء .. اعرف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شر البلية ما يضحك.. امرأة مصابة تلد توءمًا وتسميهما فيروس وكورونا

فى ذكرى وفاة محمود مختار.. حكاية تمثال نهضة مصر الذي تحمل نفقاته فقراء المصريين

بعد صراع مع المرض لمدة أسبوعين.. مسن عمره 87 عاما يتعافى من كورونا.. شاهد