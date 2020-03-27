أول من استخدمت المال السياسي.. متحدث النواب يفتح النار على جماعة الإخوان

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن تاريخ مصر الحديث، شهد خلال فترة من الفترات، محاولة وأد الفكر الناصرى لدى طلاب الجامعات، باستدعاء فكر الإسلام السياسي لجماعة الإخوان الارهابية.





وتابع المتحدث باسم مجلس النواب، خلال استضافته ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامى احمد مجدى، أول رأس مال سياسي ظهر فى تاريخ الحياة السياسية فى مصر كان رأس مال جماعة الإخوان الإرهابية فى الجامعات من خلال انتخابات الاتحادات الطلابية، وبعد الجامعات ظهر داخل النقابات، ومن ثم استخدمت الجماعة الإرهابية المال السياسى فى الانتخابات العامة.





وتابع صلاح حسب الله: فى انتخابات مجلس الشعب عام 2005 الاعتماد على المال السياسى كان محدودا و مقصودا، واعتمدت جماعة الاخوان الارهابية على الانتشار والتمدد داخل الجامعات والنقابات والجمعيات الخيرية، معقبا:" البعض يصف جماعة الإخوان الإرهابية بإنها جماعة منظمة وهذا خطأ هى جماعة استخدمت المال السياسى فى التأثير على إرادة المصريين، والوصول إليهم عن طريق الحاجة،الجماعة الارهابية هي التى اخترعت الزيت والسكر فى الانتخابات العامة.