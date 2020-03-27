AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

دار الإفتاء تكشف: 4 بيوت هي الأفضل عند الله

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:47 م
دار الإفتاء تكشف:
دار الإفتاء تكشف: 4 بيوت هي الأفضل عند الله
Advertisements
محمود ضاحي
قالت دار الإفتاء إن خير البيوت؛ البيت الذي يمتلئ بأنوار هدي سيد المرسلين، البيت الذي يحوي الشفقة والرحمة والتعاون، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي» رواه الترمذي.

وأضافت  دار الإفتاء عبر الفيسبوك، أنه يجب على المسلم ألا يستمع لغواية الشيطان، ولا يكن تابعًا لطرقه، فكل مسلم سيحاسب على أفعاله وحده: قال تعالى: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [إبراهيم: 22].
 

نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ، فيديو تحت عنوان " عشر فوائد في الدعاء سرا".

وقالت الدار خلال الفيديو، إن طاعة لله واستجابة لأمره حيث قال "ادعوا ربكم تضرعًا وخفية ، و أنه أبلغ في إخلاص النية والبعد عن الريا ،  وأنه أعظم إيمانًا.. لأن صاحبه يعلم أن الله تعالى يسمع منه الدعاء الخفي وأنه أعظم في الأدب مع الله لأن الملوك لا تُرفع الأصوات عندهم.. فما بالك بملك الملوك وأنه أشد في التضرع والخشوع بالقلب وهذه الحال لا تكون غالبًا مع رفع الصوت بالدعاء.

وأكمل: أنه أبلغ في حضور القلب فكلما خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته وقصده لله سبحانه وتعالى  و أنه يدل على قرب صاحبه من ربه ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله عز وجل "إذ نادى ربه نداءً خفيًا ، و أنه يساعد على المداومة.. ففي الدعاء سرًا اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يمل اللسان وتضعف الجوارح و أن الإخفاء يمنع من التشويش على نفسه وقلبه وعلى غيره و أن الدعاء من الذكر والأصل في الذكر أن يكون بالتضرع والانكسار دون رفع الصوت والصياح.

قال تعالى مخاطبًا نبيه "واذكر ربك في نفسك تضرعًا وخيفة" صدق الله العظيم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

8 أمور تجعل دعاءك مستجابًا.. تعرف عليها

أقوى دعاء لطرد وساوس الشيطان في الصلاة.. 5 كلمات تجعل خنزب يهرب فورا

هل التشتت في الدعاء يجعله غير مقبول؟

هل مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة؟

دعاء الرسول الذي لا يرد.. 9 كلمات احرص عليها يوميًا لتحقيق ما تتمني

أذان ظهر اليوم الجمعة من مسجد عمر مكرم.. فيديو

ترشيحاتنا

قرار نهائي | تعرف على موعد مباراتي الزمالك والأهلي في نصف دوري الأبطال

صحيفة تونسية تصف الهارب كوليبالي بـ"الفاشل".. والاهلي سيضرب النجم الساحلي فى الفيفا

زفاف الدي جي ياسر الحريري والأوكرانية داشا في حفل عائلي .. صور

الأزهر يتبرع بـ 5 ملايين جنيه لدعم جهود مكافحة كورونا

الصحة العالمية: لا يوجد دواء لفيروس كورونا

أول رئيس دولة فى العالم يتبرع براتب ثلاث أشهر لمنع كورونا.. تعرف عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شر البلية ما يضحك.. امرأة مصابة تلد توءمًا وتسميهما فيروس وكورونا

فى ذكرى وفاة محمود مختار.. حكاية تمثال نهضة مصر الذي تحمل نفقاته فقراء المصريين

بعد صراع مع المرض لمدة أسبوعين.. مسن عمره 87 عاما يتعافى من كورونا.. شاهد