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رياضة

أندية إسبانيا تتهاوى.. أتليتكو مدريد يقرر خفض رواتب لاعبيه بسبب كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:46 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عن تخفيض جميع رواتب لاعبيه وموظفيه بسبب فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".

ونشر نادي العاصمة المدريدية، بيانًا أكد فيه تخفيض جميع رواتب العاملين به من لاعبين وموظفين وإداريين بأثر رجعي، بدءًا من أزمة تفشي فيروس كورونا وحتى انتهائها.

وأكد النادي أنهم مضطرون لفعل ذلك الأمر، مؤكدًا أنه قرار استثنائي في تلك الظروف الصعبة، دون ذكر قيمة الخصم أو النسبة التي سيتم تخفيضها من المرتب."

وكان نادي برشلونة أعلن أمس خصم 70% من رواتب جميع الأفراد العاملين به، كما فعل نادي إسبانيول نفس الأمر أيضًا.
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