برلمانى يناشد الحكومة إدراج عمالة المقاهى والكافيتريات والمطاعم ضمن متضرري كورونا

طالب النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية بمحافظة القاهرة وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد سعفان وزير القوى العاملة بإدراج عمالة المقاهى والكافيتريات والمطاعم ضمن العمالة غير المنتظمة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بصفة عامة وداخل نطاق دائرته الانتخابية بصفة خاصة ضمن المتضررين من فيروس كورونا للحصول على التعويضات المالية المناسبة لهم.





وقال " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم، إن منطقة الزاوية الحمراء والشرابية من المناطق الشعبية التى يعتمد مواطنيها فى الحصول على مصدر رزقهم من عملهم داخل المقاهى والكافيتريات والمطاعم والمحلات.



