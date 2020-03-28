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محافظات

الإينكس.. قصة متحف الحفائر الأثرية مع المصري القديم بأسوان

السبت 28/مارس/2020 - 06:01 ص
متحف الحفائر الأثرية
متحف الحفائر الأثرية
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شاذلى عبد الفتاح
محافظة أسوان عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية والتى تضم العديد من المزارات والمناطق السياحية والأثرية لما يمثل بدوره زخم ثقافى كبير ومتنوع.

وفى هذا الصدد يستعرض " صدى البلد " فى السطور التالية حكاية وقصة متحف تاريخي وهو متحف الحفائر الأثرية "الإينكس" الواقع في جزيرة الألفنتين بمدينة أسوان. 

فقد تم فى عام 2018 افتتاح المتحف بعد إنتهاء أعمال التطوير التى شهدها، وخاصة فى منظومة التأمين الإلكترونية. 

وأكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار أثناء افتتاحه لأعمال التطوير لمتحف الحفائر الأثرية بأسوان وقتذاك بأنه تم إعادة افتتاحه بعد 6 سنوات من إغلاقه بالتعاون مع معهدى الآثار الألماني والسويسري ليضم جميع المكتشفات والحفائر التى أسفرت عنها جهود البعثة الألمانية السويسرية التى تعمل بجزيرة إلفنتين منذ عام 1969.

وأشار الوزير بأن المتحف يعد علامة بارزة بالجزيرة ويعبر عن الأهمية التاريخية والأثرية العريقة التي تتفرد بها حيث كانت عاصمة للإقليم الأول فى العصور الفرعونية القديمة ، كما أنها كانت نقطة محورية على الطرق التجارية إلى الجنوب من مصر، فضلًا عن أنها كانت مقرًا أساسيًا لكل البعثات الحكومية والعسكرية والتجارية المتجه جنوبًا أو العائدة إلى أرض الوطن .  

وتابع خالد العنانى بأن جزيرة إلفنتين لا تزال تحتفظ فى باطنها بالكثير من الآثار التى تعبر عن التاريخ المصرى القديم بمختلف عصوره وحقائبه وتحتاج إلى المزيد من الجهد والتعاون الذي تبذله الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لاكتشافها ولتكون أحد أهم المزارات السياحية بمحافظة أسوان السياحية العريقة .  

والجدير بالذكر بأن متحف الحفائر الأثرية بأسوان تم إفتتاحه عام 1998 ويقع على مساحة 220م2 ويضم 1788 قطعة أثرية مختلفة تعبر عن الحياة اليومية لدى المصرى القديم بأنشطتها المختلفة عبر العصور الفرعونية القديمة.

وهى تعد ناتج حفائر البعثة الألمانية السويسرية المشتركة التى تعمل فى جزيرة إلفنتين على مدار 50 عامًا وتضم 15 أثريا ومتخصص ، بالإضافة إلى 40 عاملًا.

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