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فن

شاهد | ريهام أيمن تتحدى الملل مع زوجها علي تيك توك

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:55 م
صدى البلد
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محمد هاني
نشرت الفنانة ريهام أيمن، مقطع فيديو جديد على حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام برفقة زوجها الفنان شريف رمزي.

وظهرت في الفيديو بشكل كوميدي أثناء تقليد اغنية.

وعلقت ريهام علي الفيديو قائلة: بما إننا بنحاول نرفه عن نفسنا في البيت انا كمان بحاول أرفه عنكم شوية 🤗😘


ونال الفيديو إعجاب متابعيها، و جاءت بعض التعليقات كالاتي : 

حلوة اوي
الله يسعدكم ويباركلكم في حياتكم واولادكم

فعلا كلنا في حالة زهقان 

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان أحدث أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.
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