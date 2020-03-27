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رياضة

أرسنال ينضم للصراع الإنجليزي على ضم نجم ريال مدريد

الجمعة 27/مارس/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي ارسنال الإنجليزي انضم لقائمة المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب الكولومبي، جيمس رودريجيز، صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسباني، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ارسنال قد انضم للصراع الإنجليزي الشرس لضم رودريجيز الميركاتو القادم، حيث أن أندية مانشستر سيتي وإيفرتون وولفرهامبتون يريدون أيضًا ضم اللاعب والذي أصبح خارج خطط زيدان للموسم المقبل.

وعاد "رودريجيز" لصفوف نادي ريال مدريد بداية هذا الموسم، بعد قضائه عامين على سبيل الإعارة مع نادي بايرن ميونخ الألماني، لكن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الإسباني لا يعتمد عليه.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع رودريجيز قادمًا من نادي بورتو البرتغالي، بعد تألقه مع المنتخب الكولومبي في نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.
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