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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا..عرض محدود.. تطبيقات مايكروسوفت 100% مجانا.. هواوي تنافس آيفون وجوجل بـ خاصية جديدة.. جهاز جديد للكشف عن كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 07:28 م
خبار العلوم والتكنولوجيا
خبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد" ، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التى نستعرضها فى النشرة التالية: 


في مبادرة سارة لعملائها، أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستقوم بتقديم عرض لكل عملائها ومستخدمى برامجها، خصم ١٠٠ % على معظم البرامج الخاصه بها.


كشفت شركة هواوى عن مساعدها الذكي الجديد Celia ، وذلك أثناء حادث إطلاق سلسلة هواتف P40 Pro ، التى تم بثها عبر الإنترنت، بسبب تفشى فيروس كورونا. 


اطلقت منصة سناب شات  أداة جديدة، لوقف انتشار المعلومات المضللة والشائعات المتعلقة بفيروس كورونا المتفشى، وذلك عن طريق تحويل المعلومات الخاطئة إلى أسطورة أو خرافة عن طريق لعبة trivia. 


قال المدير التنفذى لشركة هواوى، ريتشارد يو، إن تفشى فيروس كورونا في معظم دول العالم، لن يؤثر على تواجد هواتف هواوى في السوق العالمية، خاصية سلسلة هواتف هواوى P40، التى تم إطلاقها منذ أيام قليلة. 


طورت شركة بوش Bosch الألمانية، المتخصصة في صناعة الأجهزة الكهربائية وقطع السيارات، جهازا جديدا يستطيع الكشف عن فيروس كورونا، في أقل من ثلاث ساعات.


حذر الخبراء من تطبيق مزيف لفيروس كورونا يتم تداوله على هواتف أندرويد، حيث ظهر وسط انتشار الفيروس التاجي العديد من تطبيقات التوعية المفيدة مثل غسل اليدين إلى تتبع الأعراض، إلى جانب عددا من التطبيقات المزيفة والخطيرة.

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