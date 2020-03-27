وزير التعليم: امتحانات الدبلومات منتصف مايو.. وستكون في المناهج المقررة حتى 15 مارس فقط





حيث قال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية، فإن امتحانات الدبلومات ستبدأ في منتصف مايو القادم.





وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم بالفعل وضع وطباعة العديد من أسئلة الامتحانات ومن الصعب إعادة الطباعة لأنها ملايين الأوراق.





وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا: لذلك قررنا "إلغاء الأسئلة التي تقع في المنهج الذي كان مقررا تدريسه بعد ١٥ مارس ٢٠٢٠" ، وذلك أثناء سير الامتحانات، مع العلم أنه سيتم توزيع درجات هذه الأسئلة على بقية الأسئلة.

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مصير امتحانات الدبلومات الفنية 2020، في ظل ظروف تعليق الدراسة وتخوفات انتشار فيروس كورونا المستجد.