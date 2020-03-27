تعرف على لامبورجيني سكوادرا كورس بمحركها الخارق V12

طور قسم "سنترو ستايل" بشركة سكوادرا كورس، طراز من سيارة لامبورجيني، وعمل طراز محدود تحت مسمى لامبورجيني سكوادرا كورس.





ونفذت سيارة لامبورجيني سكوادرا كورسا الجديدة الفائقة والمخصصة للحلبة فقط، أول تجربة سريعة لها منذ عدة أسابيع وبالطبع قبل طوارئ فيروس كورونا .





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وتاتى السيارة بمحرك V12 ذو سعة 6.5 ليترات وتنفس طبيعي، والذي ينتج 830 حصانًا، جزءًا من طراز محدود الإصدار تم تطويره من قبل قسم سنترو ستايل في سكوادرا كورس.

وتتميز سيارة سكوادرا كورس الفائقة بعدد من الخصائص التي تختلف عن مجموعة سيارات الطرق العادية، فهى بجناح خلفي كبير وغرفة هواء على السطح وغطاء سباق مع مداخل هواء مزدوجة.





وصممت السيارة من هيكل أمامي من الألمنيوم وشاسيه أحادي من ألياف الكربون، تم تصميم السيارة الفائقة لتتبع أعلى معايير السلامة في مع أن ترس تفاضل مبتكر من نوع القابل للقفل الذاتي الذي يسمح بقيادة أفضل على الحلبة.





أما عن موعد الكشف عن السيارة بشكل رسمي سيكون هو صيف 2020.