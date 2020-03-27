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رياضة

مانشستر يونايتد يكشف طريقة التعامل مع الجماهير بسبب كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:06 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف نادي مانشستر يونايتد، الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، عن مقترحات تتعلق بالتعامل مع حاملي تذاكر مباريات الموسم من مشجعيه، وذلك حسب السيناريوهات المختلفة المحتملة لمنافسات هذا الموسم، والمتوقفة حاليا بسبب أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت الأيام الماضية شهدت حالة من الجدل بين جماهير الفريق وجماهير الأندية الأخرى حول مصير التذاكر الموسمية، خاصة مع عدم استكمال الموسم حتى الوقت الحالي منذ إيقافه في آوائل مارس الجاري.

وذكر مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي أنه يقدر رغبة الجميع في استكمال منافسات الموسم، لكنه استعرض آلية تعامله بشأن التذاكر في حالة اتخاذ قرار بعدم استكمال منافسات الموسم، أو اتخاذ قرار استكمال المباريات بدون جمهور.

وأشار مانشستر يونايتد إلى أن هناك اقتراحا يقضي بأن يسترد حاملو التذاكر الموسمية قيمة تذاكر المباريات التي لم تقم هذا الموسم، بينما يفيد اقتراح آخر بأن يستفيدوا من خصومات عن شراء تذاكر الموسم المقبل.

وأكد مانشستر يونايتد أنه في حال استئناف الدوري مجددا، فإن كل التذاكر ستكون صالحة للاستخدام في المباريات.

ومن المتوقع أن يكشف النادي الإنجليزي عن القرار النهائي بخصوص الأزمة الحالية، مع تأكيده على دعمه لقرار استئناف مسابقة الدوري التي تأجلت منافساتها حتى نهاية أبريل المقبل.
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