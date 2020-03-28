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سيارات

أخطاء تضر بسيارتك تفعلها عند القيادة دون أن تشعر

السبت 28/مارس/2020 - 02:01 ص
اخطاء اثناء قيادة
اخطاء اثناء قيادة السيارة
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اشرف عطية
يقوم الكثير من سائقي السيارات بأخطاء كثيرة أثناء القيادة دون أن يشعر مما يترتب عليه أضرار قد تلحق بك أو بسيارتك وسنعرض عليكم في هذا الموضوع بعض هذه الأخطاء لتجنبها مستقبلا.

1- اعتبر سيارتك مثلها مثل أي كائن حي لا يستطيع الإسراع عندما يستيقظ من النوم لذلك تجنب الدوس على الوقود بقوة وبسرعة عندما يكون المحرك باردًا، فعندما تشغل سيارتك يكون الزيت باردًا ولم يغطي اجزاء المحرك من الداخل وقد يضر بالمحرك.

2- يجب عليك عدم النظر مطولًا إلى السيارة التي أمامك كي لا يتشتت انتباهك عن ما هو حولك و تشعر بتشويش كبير في الرؤية.


3- يجب ضبط المرايا الجانبية الخاصة بالسيارة حيث يجب أن يكون هيكل سيارتك ظاهرًا لك لضمان رؤية واضحة للسيارات من حولك.


4- استخدام الأضواء الخاصة بالشابورة في الضباب و تجنب الاضواء العالية لانها تعوق رؤية السيارات التي في الجانب الاخر من الطريق .


5- تجنب استخدام المكابح في المنعطفات خصوصا عند السير بسرعة حيث يتسبب باختلال وزن السيارة وتوزيع القوة فيها وخاصة في الخلف ما يؤدي إلى انحرافها عن الطريق.


6- لاتضغط علي الفرامل بشكل مفاجئ و عنيف لضمان اعلي درجة توقف فأضغط علبها بدرجة تصاعدية .


7- احرص علي وجود مفتاح التشغيل وحيدا و بعيد عن باقي مفاتيحك خصوصا ان كانت كبيرة لتجنب اي حمل علي كونتاك السيارة و من ثم تلفة مرة تلو الاخري .


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