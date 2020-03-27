تصرف صادم من زبونة يتسبب في 35 ألف دولار خسائر بمحل تجاري.. تفاصيل

تسبب تصرف صادم أقدمت عليه سيدة أمريكية أثناء تواجدها بمحل تجاري في ولاية "بنسلفانيا" في خسائر قدرها 35 ألف دولار لذلك المتجر، وجاء ذلك بعد أن سعلت هذه السيدة عن قصد على وجبات ومنتجات معروضة هناك كجزء من "مزحة ثقيلة" في ظل أزمة تفشي فيروس "كورونا".





وأفادت إدارة المتجر الذي شهد هذه الواقعة، والذي يوجد تحديدًا في مقاطعة "لوزيرن"، بأن الزبونة المتسببة في الأزمة سعلت على المنتجات الطازجة بالمتجر والمخبوزات وعبوات اللحوم وغيرها من السلع، التي يصل إجمالي قيمتها إلى 35 ألف دولار، مما اضطر الموظفين إلى التخلص من كل شئ وتنظيف وتعقيم رفوف المتجر، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





ويأتي هذا الفعل غير المسئول في الوقت الذي يشعر فيه العديد من المواطنين بالقلق حيال نقص السلع الأساسية في المتاجر في ظل زيادة الإقبال على المحلات التجارية من أجل شرائها وتخزينها بسبب أزمة "كورونا".





وكانت هذه السيدة، التي لم يتم بعد الكشف عن هويتها، قد دخلت إلى المتجر بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تبدأ في تنفيذ مزحتها السخيفة؛ وبمجرد أن انتبه العاملون إلى ما تفعله، أخرجوها من المتجر واتصلوا بالشرطة.





ونقلت "ديلي ميل" عن أحد مالكي المتجر، ويُدعى "جو فاسولا"، قوله إنه يعتقد أن ذلك التصرف كان بمثابة "مزحة سخيفة" من الزبونة، مشيرًا إلى أنه قرر التخلص من كافة الأطعمة المتضررة وتطهير رفوف المتجر حرصًا على صحة العملاء؛ وأضاف أن هذه السيدة معروفة للشرطة بكونها "مثيرة للشغب" في المنطقة.



