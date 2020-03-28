ابتسام حماد: منظمة الصحة العالمية منبهرة بأداء مصر فى مواجهة كورونا

نائب رئيس جامعة حلوان أستاذ الميكروبيولوجى، بأداء

الحكومة في أزمة فيروس

19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكده أن الدولة تعلم بكل جد في هذه الأزمة.





وأضافت حماد في حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار » المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة: مصر قدمت الكثير وأنا سعيدة بهذا وأدارت المشكلة بسرعة كبيرة وانا مبهورة، وإدارة الأزمة جعلت منظمة الصحة العالمية تنبهر كل الانبهار بمصر وما تقوم به والدولة فيها وزارة على مستوى عال".





وتابعت نائب رئيس جامعة حلوان وأستاذ الميكروبيولوجى :"دي حاجة كبيرة اننا نعمل حاجة زي كدا ونحن مصر"، مقدمة التحية لكل من يساهم في حرب فيروس كورونا.

أشادت الدكتورة ابتسام حمادكوفيد