لمنع الغش التجاري.. برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق

قالت النائبة آمنة نصير عضو مجلس النواب، إن هناك بعض التجار عديمي الضمير الذين يقومون باستغلال الأزمات من اجل التربح منها على حساب دماء المواطنين فيقومون بزيادة الأسعار لاستغلال الأزمات وذلك ظهر جليًا بعد ظهور فيروس الكورونا، مشيرة إلى أن التجار استغلوا الأزمة في رفع سعر الادوات الطبية ثلاث أضعاف ثمنها الحقيقي دون مراعاة ظروف المواطن البسيط.





وأوضحت في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، أن الحكومة تبذل جهود كبيرة من أجل القضاء على الأزمة من جانب عن طريق توفير المنتجات الصحية بأسعار مخفضة لمساعدة المواطن للحفاظ على صحته وتطبيق القانون علي المخالفين من جانب آخر للقضاء على جشع التجار، مؤكدة أننا سنظل في تلك الأزمات إذا لم يراعي التاجر ضميره تجاه وطنه.





وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بتشديد الرقابة علي الأسواق لمنع وجود أي احتكار من الممكن أن يضر بالمواطن البسيط والانقاذ الأسوأ من اصحاب الضمائر السوداء، وتلبية دعوة يقظة الضمير داخل المجتمع من كل فئاته.





والجدير بالذكر أن النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، قامت بتقديم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة ووزير الداخلية بشأن انتعاش سوق الأدوات الطبية المغشوشة دون مواجهة حاسمة من الجهات المعني.

وقالت إنه مع زيادة الإقبال على شراء المطهرات والكمامات للحماية والوقاية من فيروس "كورونا"، انتشر لدى ضعاف النفوس عمليات للغش وتصنيع هذه المنتجات الطبية من بعض المواد المغشوشة وبيعها على أنّها مواد مطهّرة للفيروس.









وشددت أن عملية الغش اجتاحت بعض المناطق، خصوصًا المحال التجارية التي تعمل على إعادة تدوير كميّات من المنظفات وبيعها مرةً ثانية داخل الأسواق بعدما انتهت صلاحيتُها.









وأوضحت أن نقص المطهرات فى الصيدليات وعدم توافرها بشكل يكفي متطلبات المواطنين، خلقت سوقا سوداء للمطهرات فى الأسواق، بالإضافة لرفع أسعارها 3 أضعاف السعر الحقيقى.





وطالب النائبة، بضرورة توعية المواطن من أخذ كافة الاحتياطات عند شراء الأنواع الجديدة من المطهرات والابتعاد عن منتجات مصانع بير السلم، والتأكد من المنتجات التي تحمل العلامات التجارية المرخصة



