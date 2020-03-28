بعد تطبيق الحظر.. المواعيد الجديدة لأسواق الجملة بالشرقية.. خدمات

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرارا رقم 4420 لسنة 2020 بالسماح بتشغيل أسواق الجملة ( الخضر – الفاكهة – الأسماك ) على أن يقتصر العمل بهذه الأسواق في ساعات حظر الإنتقال أو التحرك الواردة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 على إستلام وتسليم البضائع فقط مع الأخذ في الإعتبار أن المواعيد المقررة بهذا القرار لاتسري على المركبات المنوط بها نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة.





أوضح المحافظ أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن تطوير الإجراءات الاحترازية على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا علي صحة وسلامة المواطنين وعلي الكتاب الدوري الصادر من هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء رقم 10030 في 25 / 3 /2020 للحد من التجمعات لرفع مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا .





أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز و المدن و الأحياء بمتابعة تنفيذ القرار الصادر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.