حسين الشوري: فيروس كورونا غير قاتل

طالب الدكتور حسين الشوري استشاري الكبد والجهاز الهضمي، المواطنين الالتزام بتعليمات الدولة ووزارة الصحة فيما يخص فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن المرحلة الحالية تعد أخطر المراحل على الدولة المصرية.





ووجه الشوري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، حديثه للمصريين، قائلا: "كل واحد يلزم منزله خوفا من تفشي المرض والدولة تقوم بعمل رائع في أزمة كورونا".

وفي السياق نفسه أشار استشاري الكبد والجهاز الهضمي، إلى أن هناك حالة من كل 5 حالات مصابة بكورونا تصاب بالتهاب رئوي، مشيرا إلى أن فيروس كورونا غير قاتل.





وأكد حسين الشوري، أن أهم علامة بالإصابة بالفيروس هى ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل كبير.