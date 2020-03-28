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ثقافة

شاهد.. قناة الثقافة المصرية تحقق التريند الأول على اليوتيوب وتويتر بحفل الموسيقار عمر خيرت

السبت 28/مارس/2020 - 01:10 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
حقق حفل الموسيقار عمر خيرت الذى بثته وزارة الثقافة عبر قناتها على يوتيوب مساء أمس الخميس 26 مارس ضمن عروض المبادرة الإلكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك رقما قياسيا للمشاهدة، ليتحول إلى التريند الأول على الموقع، وكذلك على موقع التواصل الاجتماعى تويتر . 

وفى تعليق لها على نجاح البث قدمت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة الشكر لجموع الجماهير داخل مصر وخارجها على الثقة فى المحتوى الإبداعى الذى تقدمه الدولة والهادف إلى نشر الوعى الفنى والارتقاء بالذوق العام، مؤكدة العمل على استمرار البث وتطويره فى الفترة المقبلة من خلال اضافة الوان فكرية وفنية مسجلة من فعاليات وانشطة القطاعات، مشيدة بالجهد المبذول من القائمين على العمل فى المبادرة.

ووجهت الدعوة إلى أبناء الوطن والأسرة المصرية من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية إلى متابعة البث والالتفاف حول المواد المقدمة، والتى تناسب جميع أفراد الأسرة وترضى مختلف التوجهات.

وأشارت إلى الإقبال على العناوين التى تمت إتاحتها بالموقع الرسمى بصيغة pdf وتشمل إصدارات كل من الهيئة المصرية العامة للكتاب - دار الكتب والوثائق القومية والمركز القومى للترجمة إلى جانب الزيارات الافتراضية لعدد من المتاحف القومية والأعمال التشكيلية لأكثر من 50 فنانا.
شاهد.. قناة الثقافة المصرية تحقق التريند الأول على اليوتيوب وتويتر بحفل الموسيقار عمر خيرت
شاهد.. قناة الثقافة المصرية تحقق التريند الأول على اليوتيوب وتويتر بحفل الموسيقار عمر خيرت
شاهد.. قناة الثقافة المصرية تحقق التريند الأول على اليوتيوب وتويتر بحفل الموسيقار عمر خيرت
شاهد.. قناة الثقافة المصرية تحقق التريند الأول على اليوتيوب وتويتر بحفل الموسيقار عمر خيرت
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