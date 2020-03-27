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منوعات

لماذا لم يترك جورج سيدهم وصية قبل رحيله.. اِعرف الحقيقة

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:26 م
صدى البلد
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أحمد شريف

قال الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، إن الفنان جورج سيدهم الذي توفى اليوم كانت لا تغيب عنه الابتسامة وكان دائم التبسم بالرغم من معاناته من المرض.


وكشف الأب بطرس في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن النجم جورج سيدهم لم يوصِ بأي شيء لعدم قدرته على الكلام، لافتًا إلى أن الفنان الراحل كان يحارب مرضه لفترة طويلة ورغم ذلك كان يحب الابتسامة في وجه الاخرين وكانت روحه في غاية الحب والجمال.


وأوضح رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، إن آخر لقاء جمعه بجورج سيدهم كان في عيد ميلاده الماضي حيث كان دائم الزيارة له هو وعدد من الفنانين المقربين اليه لرفع روحه المعنوية والاحتفال بالمناسبات معه خاصة عيد ميلاده.


وأشار الاب دانيال، إلي أنه كان دائم التواصل مع زوجة الفنان الراحل ليندا للاطمئنان عليه، لافتًا إلي أن رحيل النجم جورج سيدهم أثر على الجميع لأنه كان فنانا محبوبا وصاحب ابتسامة جميلة وقلب نقي وطيب.

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