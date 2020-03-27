لمواجهة فيروس كورونا.. الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة تنفيذا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.





وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن غلق 312 مقرا (نشاط تعليمى - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة") ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم غلقها خلال الفترة "من 14 حتى 24 مارس" (12143) مركزا تعليميا.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.