AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لمواجهة فيروس كورونا.. الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:32 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة تنفيذا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن غلق 312 مقرا (نشاط تعليمى - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة") ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم غلقها خلال الفترة "من 14 حتى 24 مارس" (12143) مركزا تعليميا.
      
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية توجه رسالة هامة لأصحاب المقاهي والمطاعم والملاهي الليلية والمولات

الداخلية تتابع تنفيذ قرار فتح وغلق المطاعم و"المولات" والأندية

لمواجهة كورونا.. الداخلية تغلق 8874 مركزا تعليميا على مدار 5 أيام

ضبط 1034 قضية تموينية على مستوى الجمهورية

بسبب فيروس كورونا.. الداخلية تغلق 11 ألف مركز تعليمي في أسبوع

الداخلية: ضبط 1879 مخالفة غلق مطاعم ومقاهي في الأوقات المحددة

ترشيحاتنا

الصحة العالمية : 500 الف مصاب و 100 ألف حالة شفاء و20 ألف وفاة بالعالم بسبب كورونا

آخر مصاب كورونا.. كيف احتفل مستشفى العجمي بالنصر على العدو الخفي

بعد إلغاء مناهج ما بعد 15 مارس.. التعليم تعلن على موقعها المقررات المطلوبة خلال أيام

ما مصير امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية ؟ .. وكيل الازهر يجب

صرخوا داخل المستشفى.. "صدى البلد" تكشف حقيقة فيديو إصابات كورونا في مستشفى الطلبة بالإسكندرية

إحالة 40 شخصا بدمنهور لمحاكمة عاجلة لاختراق حظر التجوال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف صادم من زبونة يتسبب في 35 ألف دولار خسائر بمحل تجاري.. تفاصيل

أم تتوصل إلى فكرة مبتكرة لحماية رضيعها من عدوى كورونا.. شاهد ماذا فعلت

لمساندة العالم.. ظهور السيدة العذراء مريم في السماء.. صور