صحة النواب: نتابع الإجراءات الوقائية ضد كورونا يوميا مع وزارة الصحة

أكد محمد العماري رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، أن مجلس النواب يتابع أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد يوميا، موضحا أنهم يتابعون كافة الإجراءات الوقائية مع وزارة الصحة يوميا.





وأضاف العماري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أنه مع بداية الأزمة طلبنا من وزارة الصحة القاء بيان بشأنها وهو ما تم بالفعل، موضحا أنه مع تطور الأمر نتواصل بشكل مستمر ويومي مع وزارة الصحة والطب الوقائي.





وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة والحكومة المصرية تُشيد بها منظمة الصحة العالمية، مستدركا :"كل الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوفير 100 مليار جنيه كان في محله وفي توقيت مناسبة".





وفي السياق نفسه، أشار إلى أن مستشفيات العزل في إسنا، تعافي بها 32 مريضا، بينما توفيت حالة واحدة، ومستشفى الصداقة في أسوان يوجد به 14 مريضا، ويتم تجهيز مستشفى في قنا لفيروس كورونا.



